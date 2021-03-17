Поліцейські підозрюють 4 банкірів в Дніпрі: зникли 86 мільйонів гривень

Четверо працівників комерційного банку, ймовірно, вкрали 86 мільйонів гривень. Поліція Дніпропетровської області вже повідомила їм про підозру.

Банкіри підробляли документи на видачу кредитів – їх видавали фальшивим позичальникам. Через це банк зазнав значної фінансової шкоди.

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Кого підозрюють у цій справі

Працівники банку, які ймовірно викрали гроші, займали керівні посади в цій фінансовій установі.



Слідчі встановили, що до справи причетні:

голова правління банку,

перший заступник голови правління,

заступник голови правління,

начальник управління кредитування.

На основі підроблених документів вони вивели 86 мільйонів гривень із банківської системи та вкрали їх.

Злочинну діяльність посадовців виявили та задокументували працівники Управління захисту інтересів суспільства та держави. Вони діяли спільно з поліцією та прокуратурою Дніпропетровської області.



Працівники поліції проводять обшук у підозрюваних / фото Національної поліції

Які наслідки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зазнав збитків в особливо великих розмірах.

Правоохоронці провели 5 санкціонованих обшуків вдома та на робочих місцях у цих осіб.

Вони відкрили кримінальні справи за 4 статтями:

шахрайство

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою

службове підроблення документів – внесення до офіційних документів неправдивих відомостей.

За ці правопорушення їх може загрожувати ув'язнення строком від 5 до 12 років та заборона обіймати певні посади строком до 3 років.