Поліцейські підозрюють 4 банкірів в Дніпрі: зникли 86 мільйонів гривень

Джерело:МВС
Четверо працівників комерційного банку, ймовірно, вкрали 86 мільйонів гривень. Поліція Дніпропетровської області вже повідомила їм про підозру.
Банкіри підробляли документи на видачу кредитів – їх видавали фальшивим позичальникам. Через це банк зазнав значної фінансової шкоди.
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Працівники банку, які ймовірно викрали гроші, займали керівні посади в цій фінансовій установі.
Слідчі встановили, що до справи причетні:
На основі підроблених документів вони вивели 86 мільйонів гривень із банківської системи та вкрали їх.
Злочинну діяльність посадовців виявили та задокументували працівники Управління захисту інтересів суспільства та держави. Вони діяли спільно з поліцією та прокуратурою Дніпропетровської області.
Працівники поліції проводять обшук у підозрюваних / фото Національної поліції
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зазнав збитків в особливо великих розмірах.
Правоохоронці провели 5 санкціонованих обшуків вдома та на робочих місцях у цих осіб.
Вони відкрили кримінальні справи за 4 статтями:
За ці правопорушення їх може загрожувати ув'язнення строком від 5 до 12 років та заборона обіймати певні посади строком до 3 років.Зверніть увагу! Ексголову правління "Приватбанку" Олександра Дубілета підозрюють у розтраті 8 мільярдів гривень. НАБУ також оголосило 3 колишнім топпрацівникам "Приватбанку" підозри у розтраті 136,89 мільйона гривень до його націоналізації.