Побили чоловіка та тримали під дулом автомата: у Дніпрі поліцейські штурмували не той будинок

Спецпризначенці КОРДу в Дніпрі переплутали будинки, та вдерлися до житла місцевого адвоката. За помилку поліцейських держава має сплатити понад мільйон гривень.

В Амур-Нижньодніпровському районному суді Дніпра визнали, що 26 червня 2020 поліцейські штурмували не той будинок.

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Служителі Феміди вирішили стягнути з держави 1 мільйон гривень моральної компенсації на користь сім'ї постраждалого, а також 77 тисяч гривень у якості відшкодування майнового збитку.

Помилилися адресою

Як встановили судді, близько 7:00 спецпризначенці зламали ворота приватного будинку, рознесли відеокамеру, та вибили двері.

Адвоката, який у цей час приймав душ, витягли з ванної та повалили на підлогу, після чого побили.

Близько 45 хвилин чоловік лежав під дулом автомата.

Порушили всі норми проведення обшуку

Також потерпілий довів, що поліцейські взагалі ніяк не пояснювали свою появу, не представлялися та не показували постанову суду на проведення обшуку.

Після штурму будинку слідчі замість того, щоб показати документи та визнати свою помилку, нишпорили будинком та щось шукали.

Майже через годину з початку захоплення будинку власнику дозволили піднятися та повідомили про плани проведення обшуку. Всі його слова про іншу адресу поліцейські ігнорували та перерили кабінет чоловіка.

Наступного дня чоловік заявив про зникнення 20 тисяч доларів.