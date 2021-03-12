У Дніпрі побилися журналістки через наклеп Бужанського: відео

12 березня 2021 , 12:37
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Джерело:

"Днепр оперативний"

В Дніпровському суді 11 березня слухали справу про захист ділової репутації телеканалу "Дніпро TV". Міська рада позивається до нардепа Бужанського та видання "Лица". В коридорі, під час інтерв'ю, побилися журналістики.

Позов Дніпровської міськради стосується головної редакторки Олена Гарауц та нардепа Максима Бужанського. Під час коментаря медійниця не змогла відповісти на питання своєї колеги з "Дніпро TV", чому її видання звинувачує інше ЗМІ в поширенні наклепу.

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Що сталось в суді

Під час коментаря Гарауц обурилась, що гроші міського бюджету витрачаються на подібні юридичні процеси. Проте приступ буйства головної редакторки викликало питання про можливі комерційні взаємини з нардепом Бужанським.

Гарауц вдарила в обличчя і вчепилася у волосся Яну Богославську, журналістку "ДніпроTV".

Після нападу на жінку головна редакторка видання втекла з будинку суду.

Відео з фрагментом бійки двох журналісток в суді

Чому міськрада подала позов до суду

  • У червні 2020 року Максим Бужанський брав участь у презентації міської та обласної партійної організації.
  • Журналісти телеканалу "Дніпро TV" намагалися дізнатися у Бужанського чи є правдивими фрагменти зі сценами домашнього насилля за участі нардепа.
  • Він у відповідь перейшов на образи представників влади та ЗМІ.
  • У результаті видання "Лица" опублікувало статтю з прямими звинуваченнями на адресу телеканалу.
  • У матеріалі видання не було балансу думок – журналісти навіть не поцікавились думкою другої сторони конфлікту.
  • Тоді представники каналу спільно з міськрадою подали позов до суду про захист ділової репутації.

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Повне відео ситуації з Дніпровського суду

Хто такий Бужанський

Максим Бужанський — народний депутат України від партії "Слуга народу", проросійський політик й блогер. Його запрошували до політичних програм на медведчуківському каналі ZIK.

Нардеп відомий розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, промовами проти УПА та української мови, бійців російсько-української війни. В липні 2020 року дніпровський політик потрапив в базу "Миротворця" через проросійські настрої.