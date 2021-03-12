У Дніпрі побилися журналістки через наклеп Бужанського: відео

Джерело:"Днепр оперативний"
В Дніпровському суді 11 березня слухали справу про захист ділової репутації телеканалу "Дніпро TV". Міська рада позивається до нардепа Бужанського та видання "Лица". В коридорі, під час інтерв'ю, побилися журналістики.
Позов Дніпровської міськради стосується головної редакторки Олена Гарауц та нардепа Максима Бужанського. Під час коментаря медійниця не змогла відповісти на питання своєї колеги з "Дніпро TV", чому її видання звинувачує інше ЗМІ в поширенні наклепу.
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Під час коментаря Гарауц обурилась, що гроші міського бюджету витрачаються на подібні юридичні процеси. Проте приступ буйства головної редакторки викликало питання про можливі комерційні взаємини з нардепом Бужанським.
Гарауц вдарила в обличчя і вчепилася у волосся Яну Богославську, журналістку "ДніпроTV".
Після нападу на жінку головна редакторка видання втекла з будинку суду.
Відео з фрагментом бійки двох журналісток в суді
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Повне відео ситуації з Дніпровського суду
Максим Бужанський — народний депутат України від партії "Слуга народу", проросійський політик й блогер. Його запрошували до політичних програм на медведчуківському каналі ZIK.
Нардеп відомий розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, промовами проти УПА та української мови, бійців російсько-української війни. В липні 2020 року дніпровський політик потрапив в базу "Миротворця" через проросійські настрої.