В Дніпровському суді 11 березня слухали справу про захист ділової репутації телеканалу "Дніпро TV". Міська рада позивається до нардепа Бужанського та видання "Лица". В коридорі, під час інтерв'ю, побилися журналістики.

Позов Дніпровської міськради стосується головної редакторки Олена Гарауц та нардепа Максима Бужанського. Під час коментаря медійниця не змогла відповісти на питання своєї колеги з "Дніпро TV", чому її видання звинувачує інше ЗМІ в поширенні наклепу.

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Що сталось в суді

Під час коментаря Гарауц обурилась, що гроші міського бюджету витрачаються на подібні юридичні процеси. Проте приступ буйства головної редакторки викликало питання про можливі комерційні взаємини з нардепом Бужанським.

Гарауц вдарила в обличчя і вчепилася у волосся Яну Богославську, журналістку "ДніпроTV".

Після нападу на жінку головна редакторка видання втекла з будинку суду.

Відео з фрагментом бійки двох журналісток в суді

Чому міськрада подала позов до суду

У червні 2020 року Максим Бужанський брав участь у презентації міської та обласної партійної організації.

Журналісти телеканалу "Дніпро TV" намагалися дізнатися у Бужанського чи є правдивими фрагменти зі сценами домашнього насилля за участі нардепа.

Він у відповідь перейшов на образи представників влади та ЗМІ.

У результаті видання "Лица" опублікувало статтю з прямими звинуваченнями на адресу телеканалу.

У матеріалі видання не було балансу думок – журналісти навіть не поцікавились думкою другої сторони конфлікту.

Тоді представники каналу спільно з міськрадою подали позов до суду про захист ділової репутації.

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