Невідомі відкрили вогонь у ресторані та обстріляли Gelandewagen бізнесмена в Дніпрі: фото, відео

Джерело:"Інформатор"
У Дніпрі група невідомих увірвалася в ресторан "Тиниця" на Високовольтній та відрили там стрілянину. Після цього ще вийшли на двір і обстріляли Mercedes Gelandewagen, що належить президенту агрокорпорації "Степова" Артуру Рисіну.
Інцидент трапився вночі проти 28 лютого – приблизно опівночі. Нападників було щонайменше 10 осіб. Після скоєного вони втекли з місця події.
До речі У Києві на вулиці Ямській стріляли з автобусу: там був мітинг проти забудови
У Дніпрі в ресторані "Тиниця" сталася стрілянина: постраждав Gelandewagen місцевого бізнесмена Рисіна / Фото видання "Інформатор"
Дивіться відео стрілянини в ресторані "Тиниця" в ДніпріЗверніть увагу! Ще одна гучна стрілянина нещодавно сталася в Харкові, але тут усе завершилося летально. За даними ЗМІ, напад скоїв місцевий ювелір Олександр Чепурних. Він у людному місці біля супермаркету вистрілив у голову 40-річному Борису Б. Попередня причина конфлікту між жертвою та зловмисником – грошовий борг. Імовірного стрільця вже затримали.
Де сталася стрілянина в Дніпрі / Карта