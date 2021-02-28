Невідомі відкрили вогонь у ресторані та обстріляли Gelandewagen бізнесмена в Дніпрі: фото, відео

28 лютого 2021 , 12:37
Читать новость на русском

Джерело:

"Інформатор"

У Дніпрі група невідомих увірвалася в ресторан "Тиниця" на Високовольтній та відрили там стрілянину. Після цього ще вийшли на двір і обстріляли Mercedes Gelandewagen, що належить президенту агрокорпорації "Степова" Артуру Рисіну.

Інцидент трапився вночі проти 28 лютого – приблизно опівночі. Нападників було щонайменше 10 осіб. Після скоєного вони втекли з місця події.

До речі У Києві на вулиці Ямській стріляли з автобусу: там був мітинг проти забудови

Докладніше

  • Зловмисники під'їхали до ресторану на декількох автомобілях.
  • Опісля увірвалися всередину та відкрили там вогонь із травматичної зброї.
  • Далі вийшли на вулицю, обстріляли Mercedes Gelandewagen, прокололи 3 колеса та зникли.
  • Попередньо, ніхто не постраждав, зокрема підприємець і його дружина.
  • Про обставини та причини таких подій наразі інформації немає.

У Дніпрі в ресторані "Тиниця" сталася стрілянина: постраждав Gelandewagen місцевого бізнесмена Рисіна / Фото видання "Інформатор"

Поліція оголосила план "Перехоплення"

  • На місце викликали поліцію та слідчо-оперативну групу.
  • Водночас правоохоронці в місті оголосили план "Перехоплення". В його межах розшукали та затримали 10 осіб, які можуть бути причетними до злочину.
  • Наразі імовірні стрільці перебувають у відділку поліції. Правоохоронці з’ясовують усі подробиці.
Зауважимо! Наразі офіційних коментарів щодо інциденту поліції не надає. Журналісти 24 каналу намагаються зв’язатися з правоохоронцями. Як тільки нам щось буде відомим – ця інформація обов’язково з’явиться на сайті 24 каналу.

Дивіться відео стрілянини в ресторані "Тиниця" в Дніпрі

Зверніть увагу! Ще одна гучна стрілянина нещодавно сталася в Харкові, але тут усе завершилося летально. За даними ЗМІ, напад скоїв місцевий ювелір Олександр Чепурних. Він у людному місці біля супермаркету вистрілив у голову 40-річному Борису Б. Попередня причина конфлікту між жертвою та зловмисником – грошовий борг. Імовірного стрільця вже затримали.

Де сталася стрілянина в Дніпрі / Карта