Невідомі відкрили вогонь у ресторані та обстріляли Gelandewagen бізнесмена в Дніпрі: фото, відео
У Дніпрі група невідомих увірвалася в ресторан "Тиниця" на Високовольтній та відрили там стрілянину. Після цього ще вийшли на двір і обстріляли Mercedes Gelandewagen, що належить президенту агрокорпорації "Степова" Артуру Рисіну.
Джерело:"Інформатор"
Інцидент трапився вночі проти 28 лютого – приблизно опівночі. Нападників було щонайменше 10 осіб. Після скоєного вони втекли з місця події.
До речі У Києві на вулиці Ямській стріляли з автобусу: там був мітинг проти забудови
Докладніше
- Зловмисники під'їхали до ресторану на декількох автомобілях.
- Опісля увірвалися всередину та відкрили там вогонь із травматичної зброї.
- Далі вийшли на вулицю, обстріляли Mercedes Gelandewagen, прокололи 3 колеса та зникли.
- Попередньо, ніхто не постраждав, зокрема підприємець і його дружина.
- Про обставини та причини таких подій наразі інформації немає.
У Дніпрі в ресторані "Тиниця" сталася стрілянина: постраждав Gelandewagen місцевого бізнесмена Рисіна / Фото видання "Інформатор"
Поліція оголосила план "Перехоплення"
- На місце викликали поліцію та слідчо-оперативну групу.
- Водночас правоохоронці в місті оголосили план "Перехоплення". В його межах розшукали та затримали 10 осіб, які можуть бути причетними до злочину.
- Наразі імовірні стрільці перебувають у відділку поліції. Правоохоронці з’ясовують усі подробиці.
Дивіться відео стрілянини в ресторані "Тиниця" в Дніпрі
Де сталася стрілянина в Дніпрі / Карта
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter