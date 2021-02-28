У Дніпрі група невідомих увірвалася в ресторан "Тиниця" на Високовольтній та відрили там стрілянину. Після цього ще вийшли на двір і обстріляли Mercedes Gelandewagen, що належить президенту агрокорпорації "Степова" Артуру Рисіну.

Інцидент трапився вночі проти 28 лютого – приблизно опівночі. Нападників було щонайменше 10 осіб. Після скоєного вони втекли з місця події. До речі У Києві на вулиці Ямській стріляли з автобусу: там був мітинг проти забудови Докладніше Зловмисники під'їхали до ресторану на декількох автомобілях.

Опісля увірвалися всередину та відкрили там вогонь із травматичної зброї.

Далі вийшли на вулицю, обстріляли Mercedes Gelandewagen, прокололи 3 колеса та зникли.

Попередньо, ніхто не постраждав, зокрема підприємець і його дружина.

Про обставини та причини таких подій наразі інформації немає. У Дніпрі в ресторані "Тиниця" сталася стрілянина: постраждав Gelandewagen місцевого бізнесмена Рисіна / Фото видання "Інформатор" Поліція оголосила план "Перехоплення" На місце викликали поліцію та слідчо-оперативну групу.

Водночас правоохоронці в місті оголосили план "Перехоплення". В його межах розшукали та затримали 10 осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Наразі імовірні стрільці перебувають у відділку поліції. Правоохоронці з’ясовують усі подробиці. Зауважимо! Наразі офіційних коментарів щодо інциденту поліції не надає. Журналісти 24 каналу намагаються зв’язатися з правоохоронцями. Як тільки нам щось буде відомим – ця інформація обов’язково з’явиться на сайті 24 каналу. Дивіться відео стрілянини в ресторані "Тиниця" в Дніпрі Де сталася стрілянина в Дніпрі / Карта