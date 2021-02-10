За 5 хвилин звільнили 655 чиновників: міськрада Дніпра ухвалила резонансне рішення

У Дніпрі міська рада 10 лютого звільнила 655 співробітників районних адміністрацій і департаментів. Засідання тривало 9 хвилин включно з дворазовим виконанням гімну.

Мер міста Борис Філатом заявив, що ці скорочення відбулися у рамках другого етапу оптимізації структури міського господарства. На першому етапі в Дніпрі укрупнили міські медичні заклади.

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Очільник Дніпра зазначив, що звільнення пов'язані з низкою причин, а саме:

Об'єднують комунальні підприємства;

скорочують "зайвий адміністративний персонал";

прибирають дублюючий функціонал;

замінюють "перекладання паперів цифровими технологіями".

Найбільше людей скоротили в районних адміністраціях Новокодакського району – 36 осіб, Соборного району – 35, Шевченківського району – 33, Амур-Нижньодніпровського району – 31.

Міський голова пообіцяв надати "всі вичерпні пояснення щодо кожного конкретного випадку", а звільненим людям, за можливості, – альтернативи працевлаштування та дотримання їхніх трудових і соціальних прав.

Міський бюджет заощадить мільйони гривень

Борис Філатов наголосив, що вжиті заходи дозволять міському бюджету заощадити "десятки, якщо не сотні мільйонів гривень, які будуть спрямовані на розвиток міської інфраструктури", і зроблять місто ще більш зручним для життя.

Окрім цього, на засіданні депутати затвердили заступників мера Дніпра – всього їх у міського голови буде вісім.