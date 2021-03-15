Все тіло в осколках: у Дніпрі лікарі рятують життя 30-річного кулеметника

Джерело:Сергій Риженко
У Дніпрі рятують 30-річного українського воїна на ім'я Віталій. Його госпіталізували до обласної лікарні імені Мечникова з мінно-вибуховими травмами та ураженням очей.
Сергій Риженко розповів, що поранення Віталій отримав 14 березня поблизу Водяного.
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Поранений зі Сходу України. Віталію 30 років, матрос ЗСУ, кулеметник з Кіровоградської області.
Отримав поранення вчора поблизу Водяного внаслідок вибуху невідомого предмета,
– наголосив Риженко.
Медик повідомив, що у воїна "Мінно-вибухова травма, забій головного мозку, травматичне розтрощення лівого ока, проникаюче поранення правого ока та складні поранення обох кистей".
"Металевими осколками пронизане все тіло. Відразу після надходження пацієнт направлений в операційну.
Сьогодні зранку повторна операція. Травматологи роблять все можливе, щоб врятувати руки бійцю, –підсумував медик.