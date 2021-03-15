У Дніпрі рятують 30-річного українського воїна на ім'я Віталій. Його госпіталізували до обласної лікарні імені Мечникова з мінно-вибуховими травмами та ураженням очей.

Сергій Риженко розповів, що поранення Віталій отримав 14 березня поблизу Водяного. Актуально У Києві вшанували українських добровольців: фото Поранений зі Сходу України. Віталію 30 років, матрос ЗСУ, кулеметник з Кіровоградської області.

Отримав поранення вчора поблизу Водяного внаслідок вибуху невідомого предмета,

– наголосив Риженко. Медик повідомив, що у воїна "Мінно-вибухова травма, забій головного мозку, травматичне розтрощення лівого ока, проникаюче поранення правого ока та складні поранення обох кистей". "Металевими осколками пронизане все тіло. Відразу після надходження пацієнт направлений в операційну.

Сьогодні зранку повторна операція. Травматологи роблять все можливе, щоб врятувати руки бійцю, –підсумував медик. Що відомо про поранення воїна Українського військового російські окупанти поранили у неділю, 14 березня, під час обстрілу позицій Збройних сил України.

Героєві оперативно надали першу допомогу.

Згодом його евакуювали до медзакладу.