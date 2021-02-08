У Дніпрі лікарі рятують воїна, який підірвався на Донбасі: в якому він стані

8 лютого 2021 , 14:50
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Джерело:

Фейсбук Сергія Риженка

У лікарні Мечникова у Дніпрі медики борються за життя воїна, який 6 лютого підірвався на вибуховому пристрої на Донбасі. У 25-річного чоловіка багато опіків, переломів та осколкові поранення, він у важкому стані.

Генеральний директор лікарні Сергій Риженко повідомив, що 25-річний Ілля родом з Нікополя. Він зазнав поранення 6 лютого, після чого його евакуювали авіацією з мобільного госпіталю.

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За словами Риженка, у воїна діагностували

  • мінно-вибухову травму;
  • струс головного мозку;
  • перелом стінок гайморових пазух;
  • переломи кісток лицевого черепа;
  • опіки обличчя та шиї другого Б ступеня площею 8% поверхні тіла;
  • опіки верхніх дихальних шляхів;
  • множинні осколкові поранення голови, шиї, обличчя, грудної та черевної стінки, кінцівок;
  • закриту травму грудної клітки;
  • забій легень;
  • проникаючі поранення, сторонні тіла лівого та правого ока.

Пацієнта прооперували щодо роздренованого пневмотораксу, йому видалили осколки з очей.

Директор лікарні додав, що стан військового залишається важким. Він перебуває на апараті штучної вентиляції легень, на медикаментозній седації.

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