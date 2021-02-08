У Дніпрі лікарі рятують воїна, який підірвався на Донбасі: в якому він стані

Джерело:Фейсбук Сергія Риженка
У лікарні Мечникова у Дніпрі медики борються за життя воїна, який 6 лютого підірвався на вибуховому пристрої на Донбасі. У 25-річного чоловіка багато опіків, переломів та осколкові поранення, він у важкому стані.
Генеральний директор лікарні Сергій Риженко повідомив, що 25-річний Ілля родом з Нікополя. Він зазнав поранення 6 лютого, після чого його евакуювали авіацією з мобільного госпіталю.
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Пацієнта прооперували щодо роздренованого пневмотораксу, йому видалили осколки з очей.
Директор лікарні додав, що стан військового залишається важким. Він перебуває на апараті штучної вентиляції легень, на медикаментозній седації.