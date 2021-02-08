У лікарні Мечникова у Дніпрі медики борються за життя воїна, який 6 лютого підірвався на вибуховому пристрої на Донбасі. У 25-річного чоловіка багато опіків, переломів та осколкові поранення, він у важкому стані.

Генеральний директор лікарні Сергій Риженко повідомив, що 25-річний Ілля родом з Нікополя. Він зазнав поранення 6 лютого, після чого його евакуювали авіацією з мобільного госпіталю. Дізнайтеся більше На Донбасі підірвалися українські військові: 2 загинули, ще 1 зазнав поранення За словами Риженка, у воїна діагностували мінно-вибухову травму;

струс головного мозку;

перелом стінок гайморових пазух;

переломи кісток лицевого черепа;

опіки обличчя та шиї другого Б ступеня площею 8% поверхні тіла;

опіки верхніх дихальних шляхів;

множинні осколкові поранення голови, шиї, обличчя, грудної та черевної стінки, кінцівок;

закриту травму грудної клітки;

забій легень;

проникаючі поранення, сторонні тіла лівого та правого ока. Пацієнта прооперували щодо роздренованого пневмотораксу, йому видалили осколки з очей. Директор лікарні додав, що стан військового залишається важким. Він перебуває на апараті штучної вентиляції легень, на медикаментозній седації. Що відомо про підрив на вибуховому пристрої на Донбасі Трапився трагічний інцидент 6 лютого біля Мар'їнки.

Під час висування на взводний опорний пункт 3 військових зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Загинули старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний, ще один воїн вижив.