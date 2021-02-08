У Дніпрі лікарі рятують воїна, який підірвався на Донбасі: в якому він стані
У лікарні Мечникова у Дніпрі медики борються за життя воїна, який 6 лютого підірвався на вибуховому пристрої на Донбасі. У 25-річного чоловіка багато опіків, переломів та осколкові поранення, він у важкому стані.
Джерело:Фейсбук Сергія Риженка
Генеральний директор лікарні Сергій Риженко повідомив, що 25-річний Ілля родом з Нікополя. Він зазнав поранення 6 лютого, після чого його евакуювали авіацією з мобільного госпіталю.
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За словами Риженка, у воїна діагностували
- мінно-вибухову травму;
- струс головного мозку;
- перелом стінок гайморових пазух;
- переломи кісток лицевого черепа;
- опіки обличчя та шиї другого Б ступеня площею 8% поверхні тіла;
- опіки верхніх дихальних шляхів;
- множинні осколкові поранення голови, шиї, обличчя, грудної та черевної стінки, кінцівок;
- закриту травму грудної клітки;
- забій легень;
- проникаючі поранення, сторонні тіла лівого та правого ока.
Пацієнта прооперували щодо роздренованого пневмотораксу, йому видалили осколки з очей.
Директор лікарні додав, що стан військового залишається важким. Він перебуває на апараті штучної вентиляції легень, на медикаментозній седації.
Що відомо про підрив на вибуховому пристрої на Донбасі
- Трапився трагічний інцидент 6 лютого біля Мар'їнки.
- Під час висування на взводний опорний пункт 3 військових зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
- Загинули старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний, ще один воїн вижив.
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