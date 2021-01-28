У Дніпрі КОРД затримав банду домушників: ефектне відео

У Дніпрі 27 січня правоохоронці затримали банду злодіїв, які обкрадали приватні будинки. Поліція похизувалась ефектним затриманням.

Джерело: Нацполіція

Бандитів "узяли" одразу після пограбування будинку в місті Кам’янське – власників вдома не було.

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Злочинці обшукали кожну кімнату та винесли з дому цінні речі – інструмент, побутову й комп’ютерну техніку, банківські картки, золото та навіть одяг і взуття господаря. Викрадені речі завантажили до автомобіля "Mercedes Vito" та залишили місце злочину.

Їх особи встановлені – це жителі Луганської області, міст Житомира та Одеси віком від 31 до 43-х років.

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