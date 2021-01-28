У Дніпрі КОРД затримав банду домушників: ефектне відео

У Дніпрі 27 січня правоохоронці затримали банду злодіїв, які обкрадали приватні будинки. Поліція похизувалась ефектним затриманням.
Джерело: Нацполіція
Бандитів "узяли" одразу після пограбування будинку в місті Кам’янське – власників вдома не було.
Читайте також Бронетягач на полігоні на смерть роздавив військового ЗСУ: деталі
Злочинці обшукали кожну кімнату та винесли з дому цінні речі – інструмент, побутову й комп’ютерну техніку, банківські картки, золото та навіть одяг і взуття господаря. Викрадені речі завантажили до автомобіля "Mercedes Vito" та залишили місце злочину.
Їх особи встановлені – це жителі Луганської області, міст Житомира та Одеси віком від 31 до 43-х років.
У Дніпрі КОРД затримав банду домушників: дивіться відео