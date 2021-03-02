Не витримав страждань: у Дніпрі хворий на коронавірус намагався перерізати собі горло

2 березня 2021 , 10:00
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Джерело:

фейсбук Сергія Риженка

У Дніпрі "важкий" хворий із понад 90% ураженням легень хотів покінчити із життям. Чоловік прямо в лікарні намагався власноруч перерізати собі горло.

Чоловікові напередодні зробили операцію на дихальних шляхах. Подробиці моторошного інциденту розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко.

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Що відомо про спробу самогубства пацієнта

  • 54 річний чоловік на COVID-19 захворів 12 лютого.
  • Його шпиталізували у "ковідне" відділення однієї з лікарень Дніпра.
  • Вірус "з’їв" 95% легеневої тканини, виник двобічний пневмоторакс.
  • Пацієнт був прооперований: з двох боків йому встановили плевральні дренажі.
  • Не витримавши страждань, пацієнт вирішив накласти на себе руки.
  • Діставши ніж, він намагався перерізати собі горло.
  • Лікарям вдалося вчасно зупинити кровотечу.
  • ЛОР-хірурги зашили поріз.
  • Наразі пацієнт у вкрай тяжкому стані. Він залишається у реанімації, на апараті ШВЛ.

Хворий у Дніпрі намагався покінчити із життям: дивіться коментар лікаря

Яка ситуація з коронавірусом у Дніпрі

  • Сергій Риженко зазначив: розповів цю історію, аби наголосити: багато хворих перебувають не лише у важкому фізичному, а й моральному стані.
  • Станом на 1 березня у лікарні Мечникова перебуває 60 пацієнтів, 10 із них в реанімації. Темпи приросту хворих повзуть вгору, зазначив головний лікар.
  • Підйому захворюваності COVID-19 навесні, припускає Риженко, можуть посприяти зниження імунітету після депресивні стани, дефіцит фізичних навантажень.
Зазначимо. Станом на 2 березня у Дніпропетровській області зафіксували 74 061 випадок, 1 990 хворих померли, а 68 274 одужали. Дані з сайту апарату РНБО України.