Не витримав страждань: у Дніпрі хворий на коронавірус намагався перерізати собі горло
У Дніпрі "важкий" хворий із понад 90% ураженням легень хотів покінчити із життям. Чоловік прямо в лікарні намагався власноруч перерізати собі горло.
Джерело:фейсбук Сергія Риженка
Чоловікові напередодні зробили операцію на дихальних шляхах. Подробиці моторошного інциденту розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко.
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Що відомо про спробу самогубства пацієнта
- 54 річний чоловік на COVID-19 захворів 12 лютого.
- Його шпиталізували у "ковідне" відділення однієї з лікарень Дніпра.
- Вірус "з’їв" 95% легеневої тканини, виник двобічний пневмоторакс.
- Пацієнт був прооперований: з двох боків йому встановили плевральні дренажі.
- Не витримавши страждань, пацієнт вирішив накласти на себе руки.
- Діставши ніж, він намагався перерізати собі горло.
- Лікарям вдалося вчасно зупинити кровотечу.
- ЛОР-хірурги зашили поріз.
- Наразі пацієнт у вкрай тяжкому стані. Він залишається у реанімації, на апараті ШВЛ.
Хворий у Дніпрі намагався покінчити із життям: дивіться коментар лікаря
Яка ситуація з коронавірусом у Дніпрі
- Сергій Риженко зазначив: розповів цю історію, аби наголосити: багато хворих перебувають не лише у важкому фізичному, а й моральному стані.
- Станом на 1 березня у лікарні Мечникова перебуває 60 пацієнтів, 10 із них в реанімації. Темпи приросту хворих повзуть вгору, зазначив головний лікар.
- Підйому захворюваності COVID-19 навесні, припускає Риженко, можуть посприяти зниження імунітету після депресивні стани, дефіцит фізичних навантажень.
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