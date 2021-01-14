Кіровський суд Дніпра вирішив не визнавати колишніх керівників міліції міста та області винними в організації та озброєнні тітушок під час Революції гідності. Причетні до цих подій міліціонери у січні 2014 році забезпечували діяльність злочинних угрупувань для підтримки Януковича.

В організації тітушок підозрювали колишнього заступника начальника Дніпропетровського управління міліції Сергія Хуторного, а також ексзаступника начальника області Сергія Третьякова. Однак винними в суді їх не визнали. Про це свідчать дані "Судового репортера".

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Судді зазначили, що всі зібрані докази керування тітушками зі сторони обвинувачених ексміліціянтів не підтвердили, що злочини скоїли саме Хуторний та Третьяков.

Що відомо про керованих міліцією тітушок у Дніпрі

За даними слідчих, 26 січня на учасників мирної ходи у підтримку Євромайдану напали озброєні палицями та газовими балончиками тітушки.

Тітушок було розміщено у дворі та приміщеннях ОДА, а керували ними міліціянти.

Саме правоохоронці організували безкоштовне харчування цим працівникам "Антимайдану".

Під час ходи тітушки перебували за кордоном міліції, то ж активісти підійти до них не могли. Натомість частина зловмисників обійшла протестувальників та напала на них ззаду.

Внаслідок бійки отримали травми різного ступеню тяжкості 28 осіб.

У суді про причетність обвинувачених колишніх правоохоронців стверджувало чимало свідків. Але на їх показання служителі Феміди не звернули уваги.