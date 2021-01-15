У Дніпропетровській області водолази у святкових шапочках встановили ялинку на дні водойми й навіть станцювали в колі. Інших драйверів на глибині чекає подарунок.

Старий Новий рік 10 водолазів відсвяткували на глибині 32 метри. Вони встановили ялинку й залишили сітку з подарунками для своїх колег. Про це повідомив "ТСН".

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Драйвери розповіли, що це вже 15 рік поспіль так святкують драйверський початок року. Водолазів не налякала навіть температура води: 14 січня вона становила 4 градуси.



Драйвер у святковій шапочці / Фото Андрій Воробйов

Під водами затопленого кар'єру вже було декілька експонатів. Серед них сейф, друкарська машинка, мотоцикли, автомобілі й автобус. Колекцію доповнила не лише ялинка, а й пляшка шампанського, яку залишили в подарунок колегам-драйверам.



Новорічна красуня на дні кар'єру / Фото Андрій Воробйов

Водолази пообіцяли згодом дістати ялинку з води, щоб не засмічувати водойму.



Танці в колі на глибині 32 метри / Фото Андрій Воробйов