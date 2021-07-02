У Дніпрі рій диких бджіл оселився на стіні житлового будинку: фото

У Дніпрі на вулиці Винниченка на стіні 3-поверхового житлового будинку оселився рій диких бджіл. Комахи несли загрозу людям. Тому місцеві мешканці викликали рятувальників.

Рятувальники отримали повідомлення 1 липня о 12:00. І одразу вирушили на місце події.

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Бджоли оселилися на 3 поверсі будинку / Фото ДСНС Дніпропетровщини

Рятувальники розпилили аерозоль

Після прибуття співробітники ДСНС встановили, що на 3-ому поверсі житлового будинку є отвори, де оселилися бджоли.

За допомогою висувної пожежної драбини рятувальники дістались до рою. Там вони розпилили аерозоль для знищення комах.

На місці працювали 5 рятувальників і 2 одиниці техніки. Прибули представники чергового відділення аварійно-рятувальної частини та 3-ої державної пожежно-рятувальної частини.



Для боротьби з комахами рятувальники розпилили аерозоль / Фото ДСНС Дніпропетровщини

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