В одному із парків Дніпра через дощі та різкий перепад температур з берегів вийшло штучне озеро. У результат затопило тротуар, по якому тепер плавають качки.

Таке відбувається з озером у парку Глоби, що у Дніпрі, не вперше. Про це повідомляє "Інформатор".

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Явище часто виникає взимку і навесні. Цього разу вода піднялася вище звичного рівня – приблизно на 1,5 метра.

Оскільки озеро штучне, в ньому передбачений механізм спуску зайвої води. Однак затоплення сталося тому, що цей механізм забився і не може працювати коректно.

У парку переконані, що проблему спровокувала велика кількість опадів.

На оприлюдненому виданням відео помітно, як люди приходять годувати качок.

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У Дніпрі озеро вийшло з берегів: Фото "Інформатора"

Парк "Глоби" у Дніпрі затопило, качки плавають по тротуарі: відео