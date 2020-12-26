У Дніпрі озеро вийшло з берегів: качки плавають затопленим тротуаром – фото, відео
В одному із парків Дніпра через дощі та різкий перепад температур з берегів вийшло штучне озеро. У результат затопило тротуар, по якому тепер плавають качки.
Таке відбувається з озером у парку Глоби, що у Дніпрі, не вперше. Про це повідомляє "Інформатор".
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Явище часто виникає взимку і навесні. Цього разу вода піднялася вище звичного рівня – приблизно на 1,5 метра.
Оскільки озеро штучне, в ньому передбачений механізм спуску зайвої води. Однак затоплення сталося тому, що цей механізм забився і не може працювати коректно.
У парку переконані, що проблему спровокувала велика кількість опадів.
На оприлюдненому виданням відео помітно, як люди приходять годувати качок.
У Дніпрі озеро вийшло з берегів: Фото "Інформатора"
Парк "Глоби" у Дніпрі затопило, качки плавають по тротуарі: відео
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