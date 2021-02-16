"Дніпро завжди був російським": бариста відмовилась говорити з клієнтами українською

Джерело:фейсбук Анни Счасної-Гарус
З 16 січня увесь персонал повинен обслуговувати відвідувачів українською мовою. Проте, як виявилось, закон писаний не для всіх. У Дніпрі бариста відмовилась користуватись українською, заявивши, що буде краще вчити французьку.
Відео з баристою, яка ігнорує закон, виклала у фейсбуці Анна Счасна-Гарус.
До теми Категорично проти, – Кремінь про ініціативу з відміни штрафів за порушення мовного закону
У кафе Дніпра спитала: "Чи є до кави тістечко ?" У відповідь почула: "НічєвонєпанімаюштотакоєТістєчкаЯбудулучшєучітьхфранцузьССкійДнЄпоюрРуССкійгорадбилвсєгда"!
– написала Анна Счасна-Гарус.
Як видно з кадрів, знятих гостею закладу, свою відмову говорити українською працівниця пояснила дивним аргументом "Я не в Україні народилась". Конртаргументи, мовляв, зараз вона живе і працює саме в Україні – на баристу не подіяли. Ба більше, вона шокувала ще більше словами "Дніпро – завжди був російським містом".
Дівчина, що, мабуть, не надто цікавиться історією, також зауважила, що краще бути вчити французьку, аніж українську.
Анна Гарас-Счасна, якій не вдалось у гарному настрої випити кави, тепер розшукує власників кафе, які найняли таку безапеляційну працівницю. Також відвідувачка, за її словами, вже не раз зверталась до уповноваженого із захисту державної мови щодо інших випадків. Проте відповідь отримала лише раз.
До теми "Началось, бл*ть": київська касирка відмовилася говорити українською