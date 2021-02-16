З 16 січня увесь персонал повинен обслуговувати відвідувачів українською мовою. Проте, як виявилось, закон писаний не для всіх. У Дніпрі бариста відмовилась користуватись українською, заявивши, що буде краще вчити французьку.

Відео з баристою, яка ігнорує закон, виклала у фейсбуці Анна Счасна-Гарус.

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У кафе Дніпра спитала: "Чи є до кави тістечко ?" У відповідь почула: "НічєвонєпанімаюштотакоєТістєчкаЯбудулучшєучітьхфранцузьССкійДнЄпоюрРуССкійгорадбилвсєгда"!

– написала Анна Счасна-Гарус.

Бариста каже, що народилась не в Україні

Як видно з кадрів, знятих гостею закладу, свою відмову говорити українською працівниця пояснила дивним аргументом "Я не в Україні народилась". Конртаргументи, мовляв, зараз вона живе і працює саме в Україні – на баристу не подіяли. Ба більше, вона шокувала ще більше словами "Дніпро – завжди був російським містом".

Дівчина, що, мабуть, не надто цікавиться історією, також зауважила, що краще бути вчити французьку, аніж українську.

Відвідувачка розшукує власників кафе

Анна Гарас-Счасна, якій не вдалось у гарному настрої випити кави, тепер розшукує власників кафе, які найняли таку безапеляційну працівницю. Також відвідувачка, за її словами, вже не раз зверталась до уповноваженого із захисту державної мови щодо інших випадків. Проте відповідь отримала лише раз.

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Головне про обслуговування українською мовою в Україні

З 16 січня 2021 року усі працівники сфери послуг повинні звертатися до клієнтів українською мовою.

Такі вимоги закону "Про функціонування української мови як державної".

Можна використовувати й іншу мову, якщо про це попросить відвідувач.

За невиконання закону передбачені штрафи – 5 100 – 6 800 гривень.

Проте карають не одразу – лише після повторного невиконання вимог.

Спочатку виносять усне попередження.

Тим часом, у парламенті зареєстрували 2 законопроєкти, у яких мовиться про відтермінування або взагалі скасування штрафів за невиконання закону.

Що робити, коли не обслуговують українською / Інфографіка 24 каналу