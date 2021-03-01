28 лютого зранку у місті Дніпро 3 дорослих чоловіків та 13-річний хлопчик чомусь вирішили вийти на тонкий лід. Природньо, що всі четверо провалилися під кригу.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що за якихось 10 хвилин люди б загинули від переохолодження.

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Як у Дніпрі поліція рятувала з криги людей: подробиці та відео

Троє чоловіків та підліток провалилися під кригу у Дніпрі. Вони не могли вибратися самостійно, та на щастя на допомогу оперативно прийшов екіпаж патрульної поліції "Легіон 313".

Поліцейські Сергій Міняйло та Олег Предвічних знайшли трос із лебідкою, драбини, мотузки – все завдяки небайдужим громадянам. А далі дісталися льодом до потерпілих.

Першочергово врятували дитину – 13-річного хлопця, потім витягли й чоловіків, які вже з останніх сил трималися за кригу. З переохолодженням їх доправили до лікарні.

Відео з місця подій опублікував у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко:

У МВС запевняють, що патрульних обов'язково нагородять: "Хлопці – ви справжні Герої!" Також поліція подякувала усім людям, які не залишилися осторонь та допомагали в порятунку потерпілих.

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Важливо: виходити на лід не можна, якщо надворі немає стійкої морозної погоди! Вже весна, крига на водоймах тонка – тож на неї взагалі не треба ступати! Як правильно поводитися на кризі – у матеріалі 24 каналу.