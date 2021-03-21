У Дніпрі сталася моторошна ДТП. Внаслідок зіткнення 2 легкових автомобілів постраждали 5 людей. Серед них – діти.

Це сталося ввечері 20 березня на перехресті вулиць Яснополянська та Аеропортівська, що у Шевченківському районі міста.

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Подробиці про аварію

На місці події рятувальники встановили, що відбулося лобове зіткнення автомобілів Hyundai Getz та Daewoo Lanos. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Постраждали 2 дорослих жінок, 2 дівчаток та хлопчик. Усіх одразу госпіталізували. За інформацією видання "Інформатор", діти не отримали серйозних ушкоджень.



Моторошна аварія у Дніпрі / Фото "Інформатор"



Постраждалі перебувають у лікарні / Фото "Інформатор"

Аби запобігти займанню, пожежникам довелося від'єднали елементи живлення пошкоджених машин та змити залишки розлитих паливно-мастильних речовин з дороги.

ДТП на Дніпропетровщині