У ніч проти 19 лютого у Дніпрі загорівся закинутий одноповерховий будинок. Пожежу гасили 7 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Деталі пожежі у Дніпрі

Трагедія трапилася о 00:25 на вулиці Халхінгольській Самарського району Дніпра.

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За даними рятувальників, пожежа виникла всередині будинку. Горіли сміття, старі речі та дерев'яна конструкція даху будівлі.

Вогонь знищив старі речі домашнього вжитку та сміття. Пошкоджено дерев'яні конструкції даху. Загальна площа пожежі склала 80 квадратних метрів,

– розповіли у ДСНС.

Пожежу локалізували о 02:15, а повністю ліквідували о 03:21.

Що відомо про загиблих

►Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих та одного постраждалого 61-річного чоловіка.

►Медики відвезли чоловіка у важкому стані в міську клінічну лікарню. За попереднім діагнозом, у нього 80% тіла були в опіках. На жаль, зранку постраждалий помер.



У Дніпрі горів закинутий будинок / Фото ДСНС