Знепритомнів та помер: у Дніпрі сталася трагедія з 17-річним підлітком – відео

У Дніпрі 12 березня трапилася трагедія. 17-річному підлітку стало зле просто на вулиці. Він впав на асфальт та більше не підводився.

На камерах з відеоспостережень, які оприлюднило видання "Інформатор", видно, що хлопець раптово впав обличчям донизу.

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Деталі трагедії

Після того як хлопець впав до нього одразу ж підбігли кілька перехожих. Вони одразу ж викликали медиків на місце події.

Хлопця оперативно доправили в лікарню Мечникова у стані клінічної смерті. Лікарі боролися за життя підлітка, але їхні зусилля не дали результату. медики намагалися його реанімувати, але безрезультатно.

Батько померлого заявив, що його син не мав хронічних захворювань. Наразі справу розслідують правоохоронці.

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