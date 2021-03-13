Знепритомнів та помер: у Дніпрі сталася трагедія з 17-річним підлітком – відео
У Дніпрі 12 березня трапилася трагедія. 17-річному підлітку стало зле просто на вулиці. Він впав на асфальт та більше не підводився.
Джерело:"Інформатор"
На камерах з відеоспостережень, які оприлюднило видання "Інформатор", видно, що хлопець раптово впав обличчям донизу.
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Деталі трагедії
Після того як хлопець впав до нього одразу ж підбігли кілька перехожих. Вони одразу ж викликали медиків на місце події.
Хлопця оперативно доправили в лікарню Мечникова у стані клінічної смерті. Лікарі боролися за життя підлітка, але їхні зусилля не дали результату. медики намагалися його реанімувати, але безрезультатно.
У Дніпрі 17-річний підліток знепритомнів і помер: дивіться відео
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