Введення повного локдауну в Україні є недоцільним, – Разумков

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Джерело:

"Українське радіо"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про недоцільність впровадження тотального карантину. Попри зростання кількості хворих, спікер сподівається на покращення ситуації у "червоних" областях.

Голова парламенту зауважив, що реакція на зростання хворих повинна бути адекватною.

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Вводити по всій країні повний карантин, станом на сьогодні, не доцільно. Будемо сподіватися, що до цього не дійде. Але реакція повинна бути адекватна тим викликам, які будуть стояти і перед владою, і перед українською державою,
– заявив спікер Ради.

Також Разумков зазначив про важливість інформування населення щодо вакцинації, адже попит не перевищує пропозицію. Спікер сподівається, що теперішніх карантинних мір достатньо, аби в найближчому часі країна повернулась до звичного життя.

У червоній зоні зараз перебувають:

  • Київ;
  • Київська область;
  • Львівська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Чернівецька область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано–Франківська область;

Решта областей перебувають у помаранчевій зоні.

Зверніть увагу! Станом на 25 березня зафіксовано 16 669 нових випадків. Померло 362 людини. Загалом щеплено 155 587 осіб, з них 1 дозу вакцини отримало 155 586 осіб. Тільк 1 людина отримала 2 дози.


Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу