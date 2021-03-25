Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про недоцільність впровадження тотального карантину. Попри зростання кількості хворих, спікер сподівається на покращення ситуації у "червоних" областях.

Голова парламенту зауважив, що реакція на зростання хворих повинна бути адекватною.

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Вводити по всій країні повний карантин, станом на сьогодні, не доцільно. Будемо сподіватися, що до цього не дійде. Але реакція повинна бути адекватна тим викликам, які будуть стояти і перед владою, і перед українською державою,

– заявив спікер Ради.

Також Разумков зазначив про важливість інформування населення щодо вакцинації, адже попит не перевищує пропозицію. Спікер сподівається, що теперішніх карантинних мір достатньо, аби в найближчому часі країна повернулась до звичного життя.

У червоній зоні зараз перебувають:

Київ;

Київська область;

Львівська область;

Одеська область;

Сумська область;

Чернівецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано–Франківська область;

Решта областей перебувають у помаранчевій зоні.

Зверніть увагу! Станом на 25 березня зафіксовано 16 669 нових випадків. Померло 362 людини. Загалом щеплено 155 587 осіб, з них 1 дозу вакцини отримало 155 586 осіб. Тільк 1 людина отримала 2 дози.



Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу