Введення повного локдауну в Україні є недоцільним, – Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про недоцільність впровадження тотального карантину. Попри зростання кількості хворих, спікер сподівається на покращення ситуації у "червоних" областях.
Джерело:"Українське радіо"
Голова парламенту зауважив, що реакція на зростання хворих повинна бути адекватною.
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Вводити по всій країні повний карантин, станом на сьогодні, не доцільно. Будемо сподіватися, що до цього не дійде. Але реакція повинна бути адекватна тим викликам, які будуть стояти і перед владою, і перед українською державою,
– заявив спікер Ради.
Також Разумков зазначив про важливість інформування населення щодо вакцинації, адже попит не перевищує пропозицію. Спікер сподівається, що теперішніх карантинних мір достатньо, аби в найближчому часі країна повернулась до звичного життя.
У червоній зоні зараз перебувають:
- Київ;
- Київська область;
- Львівська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Чернівецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано–Франківська область;
Решта областей перебувають у помаранчевій зоні.
Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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