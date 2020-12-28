Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що має з президентом Володимиром Зеленським "абсолютно нормальні відносини". Він додав, що їх відносини не змінилися за час, що вони перебувають на посадах.

Разумков також зауважив, що з президентом у нього немає конфліктів. Про це спікер Верховної Ради сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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Спікер дав зрозуміти, що рівно ставиться до того, що в рейтингу довіри українців опинився вище за чинного президента.

Рівень довіри до будь-якої влади йде по спадаючій траєкторій. Це практика, яка є не лише в Україні, а і в усьому світі,

– пояснив Разумков.

Разумков запевнив, що буде робити так, щоб його рівень довіри "хоча б не падав".

Рейтинг довіри українців: свіжі дані

Воло димиру Зеленському довіряють 41% опитаних, а не довіряють – 56%.

димиру Зеленському довіряють 41% опитаних, а Натомість Дмитру Разумкову довіряють 27% українців, а не довіряють – 30%.

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Раніше Дмитро Разумков сказав, що за рік президентства Зеленського колишній шоумен та комік дещо змінився. Голова Верховної Ради зауважив, що відмінності між Зеленським перед другим туром президентських виборів і Зеленський зараз є.