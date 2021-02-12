У нещодавньому опитуванні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков знову очолив рейтинг довіри до політиків та перегнав президента Володимир Зеленського. Експерти ж пророкують, що Разумков може розпочати самостійну політичну кар’єру.

У опитуванні, яке проводилося соціологічною службою Центру Разумкова, в черговий раз підтвердилося, що українці не надто схильні довіряти політикам. Так, у балансі довіри-недовіри на першому місці опинився Дмитро Разумков, якому довіряють 32% опитаних, однак не довіряють — 53%. Наступним був Володимир Зеленський, якому довіряють 26,5%, а не довіряють 65,5%.

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Чому Разумкову довіряють українці

У порівнянні з іншими політиками, Дмитру Разумкову дійсно довіряє більше українців. Ми розпитали експертів, чим викликаний такий високий рівень довіри до спікера.

Політолог Максим Джигун каже, що варто зазначити, що рівень довіри до спікера високий виключно в опитуваннях, які проводить Центр Разумкова. А якщо подивитися на соціологію КМІС, соціологічної групи "Рейтинг", чи будь-яку іншу, бачимо, що там він у рейтингах довіри не на таких високих позиціях. У той час, коли в опитуваннях Центру Разумкова він уже другий раз поспіль обходить президента.

Те, що українці йому довіряють, це факт. Думаю, річ у тім, що функціонал голови парламенту не передбачає якихось доленосних та болючих рішень. Парламент – колективний орган, в якому відповідальність несуть всі депутати, а голова Верховної Ради є виключно політичною фігурою, яка слідкує за дотриманням регламенту. І він зі своїм завданням справляється якісно. І депутати з абсолютно різних таборів та політичних сил заявляють про те, що це один з найкращих спікерів за останні кілька каденцій,

– зазначив Джигун.

Він каже, що Разумков також навчився вибудовувати відносини з журналістами. А ще одна перевага спікера – це обережність. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та Володимир Зеленський часто роблять заяви, які засмучують суспільство, наприклад, про продовження карантину, різні непопулярні рішення про ринок землі й т.д. Разумков уникає власної участі у конфліктних моментах. Те ж рішення про санкції проти медведчуківських каналів, де більшість членів РНБО проголосувала за них, а Разумков відмовився.

Дмитро Разумков у Верховній Раді / Фото фейсбук Дмитра Разумкова

Він значно обережніший. І з одного боку, це його велика перевага, яка дозволяє бути виваженим, класично-бюрократичним політиком, який дотримується всіх процедур. Але з іншого боку, це його великий ворог. Оскільки Україна ніколи не любила тихих раціонально-легальних лідерів, вона любила харизматиків, і нехай вони швидко втрачали рівень підтримки, але до політичної вершини України завжди приходили яскраві політики,

– зазначив Джигун.

Чи піде Разумков у самостійне плавання

Максим Джигун каже, що формальним початком передвиборчої кампанії спікера був той ролик, який він опублікував минулого тижня на своїй сторінці у фейсбуці. Але, на думку політолога, ролик вийшов невдалим самолюбуванням, який не знайшов відгуку серед виборців. І головна фраза "починаємо працювати", абсолютно програшна і лише викликає питання, а чому тільки зараз починаємо працювати, а не з початку скликання?

Разумков зараз відчутно дистанціюється, як від президента, так і від "Слуги народу". Це говорить про те, що він замислюється над створенням власного проєкту. І на Банковій з ним зараз не дуже гарні стосунки,

– говорить Джигун.

Він додав, що Разумков був одним зі стовпів як президентської, так і парламентської кампанії. Перша кампанія у якій він не брав участь була на місцевих виборах, і результати були гіршими, ніж очікувалося.

Втративши Разумкова вони (партія "Слуга народу", – ред.) втратять важливу особистість для подальшого просування своє політсили. З іміджевої точки зору, це буде величезна втрата довіри, адже буде зрозуміло, що партія "Слуга народу", яка пройшла як монобільшість на останніх виборах, просто розколюється,

– пояснив експерт.

Дмитро Разумков та президент Польщі Анджей Дуда / Фото: фейсбук Дмитра Разумкова

Олексій Гарань, науковий директор Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та професор політології НаУКМА, зазначив у коментарі, що місяців чотири тому був етап, коли Разумков у цьому балансі довіри-недовіри обійшов Зеленського. Але якщо ми подивимося на те, скільки міг би отримати Разумков в ході президентської гонки у першому турі, то це дуже невеликий відсоток. Ситуація змінюється, якщо Разумков виходить у другий тур, але поки що у нього низькі рейтинги для цього.

Експерти давно прогнозували, що Разумков може перетворитися на самостійного гравця і він на нього перетворюється. Пов’язано це з роллю парламенту в системі України. Завжди роль парламенту була значною, тому, спікер парламенту завжди перетворювався на самостійного гравця, можливо, єдиний виняток це Рибак (Володимир Рибак був спікером Верховної Ради з 2012 по 2014 рік, – ред.) за часів Януковича, адже Янукович вибудовував авторитарну модель,

– говорить Олексій Гарань.

Професор політології зазначив, що в умовах, коли монобільшість диференціюється та розмивається, це підсилює необхідність пошуку інших комбінацій у парламенті, і спікер отримує можливість для цієї додаткової гри. Так було з Володимиром Литвином, Олександром Морозом, Володимиром Гройсманом – це пов’язано з роллю самої інституції. Монофракція з ряду питань вже вимушена вступати у ситуативні союзи з іншими, а за таких умов зростає роль спікера.

До виборів ще далеко, що будуть дострокові вибори – це не факт, адже Зеленський у них не зацікавлений. Разумков може забирати голоси у "Слуг народу" та у Зеленського. Але аналітики не виключають й іншого варіанту – похід на вибори двома колонами: "Слуги народу" і якесь утворення навколо Разумкова. Поки що особисті рейтинги Разумкова достатньо низькі, але ймовірно, що вони будуть зростати,

– зауважив Гарань.

Який рівень довіри до Разумкова

Якщо у рейтингу довіри-недовіри у Дмитра Разумкова досить високі позиції, то у президентському рейтингу вони значно нижчі.