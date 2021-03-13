Помер Дмитро Понамарчук – журналіст та прессекретар В'ячеслава Чорновола

У ніч проти 12 березня обірвалося життя Дмитра Понамарчука. Він був відомим журналістом та прессекретарем політика В'ячеслава Чорновола.

Про смерть Понамарчука повідомила його колишня дружина Олена Бондаренко. Відомо, що напередодні смерті Понамарчук довгий час хворів.

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Деталі трагедії

Дмитру Понамарчуку було 58 років. У жовтні 2020 року він написав у соцмережах, що лікується від важкого захворювання.

Панове, я зараз після важкої хвороби. Листи мені читає син, відповідати буду всім. Мій мобільний поки в ремонті. Нехай всім щастить. Ваш Дмитро,

– писав журналіст.

Ексдружина Понамарчуку додала, що під час тривалої хвороби Дмитра його доглядав син.

Що відомо про Дмитра Понамарачука

Відомий журналіст працював у газетах "Молода гвардія", "Ленінський шлях", "За комунізм", "Київська правда", "Спортивна газета".

У 1989 році вступив у партію Народний рух України. З 1991 по 1999 роки працював прессекретарем В'ячеслава Чорновола.

25 березня 1999 року Понамарчук був в одному автомобілі з Чорноволом у момент ДТП, але зміг вижити, отримавши важкі травми.

Дані: НВ