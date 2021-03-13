Помер Дмитро Понамарчук – журналіст та прессекретар В'ячеслава Чорновола
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У ніч проти 12 березня обірвалося життя Дмитра Понамарчука. Він був відомим журналістом та прессекретарем політика В'ячеслава Чорновола.
Джерело:фейсбук Олени Бондаренко
Про смерть Понамарчука повідомила його колишня дружина Олена Бондаренко. Відомо, що напередодні смерті Понамарчук довгий час хворів.
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Деталі трагедії
Дмитру Понамарчуку було 58 років. У жовтні 2020 року він написав у соцмережах, що лікується від важкого захворювання.
Панове, я зараз після важкої хвороби. Листи мені читає син, відповідати буду всім. Мій мобільний поки в ремонті. Нехай всім щастить. Ваш Дмитро,
– писав журналіст.
Ексдружина Понамарчуку додала, що під час тривалої хвороби Дмитра його доглядав син.
Що відомо про Дмитра Понамарачука
- Відомий журналіст працював у газетах "Молода гвардія", "Ленінський шлях", "За комунізм", "Київська правда", "Спортивна газета".
- У 1989 році вступив у партію Народний рух України. З 1991 по 1999 роки працював прессекретарем В'ячеслава Чорновола.
- 25 березня 1999 року Понамарчук був в одному автомобілі з Чорноволом у момент ДТП, але зміг вижити, отримавши важкі травми.
Дані: НВ
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