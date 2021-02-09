Ексзаступник голови СБУ Дмитро Нескоромний, якого Україна оголосила в міжнародний розшук, записав відеозвернення. Так, пояснив Нескоромний, він дає знати, що живий та перебуває у безпеці. Також автор відеозвернення анонсує викриття щодо розкрадання грошей у державних банках та діяльності СБУ. У Службі безпеки назвали звернення Нескоромного маніпулятивним.

Відеозвернення фігурант справи про вбивство Наумова оприлюднив у телеграм-каналі.

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Я записую це відео, щоб показати що я живий, що я в безпеці, що я в недосяжності для людей, які би хотіли мене усунути. Влада України оголосила мене у міжнародний розшук і за порадою адвокатів ми міняємо стратегію захисту,

– зазначив Нескоромний.

Нескоромний начебто зараз консультується з європейськими органами

Колишній заступник голови СБУ зазначив, що наразі проводить консультації з представниками європейських правоохоронних органів. Нескоромний запевняє, що проти України начебто не готовий співпрацювати, проте інформацію про корупцію у вищих ешелонах влади може оприлюднити.

Є дані про розкрадання міжнародної допомоги, про виведення грошей з "Ощадбанку", "Приватбанку", скоро будуть дані по "Укрексімбанку" та "Укргазбанку". Я також готовий надати інформацію про те, що насправді відбувається у СБУ,

– розповідає у відео Нескоромний.

Він стверджує, що багато співробітників СБУ завербовані іншими державами, вони начебто торгують даними та займаються транзитом наркотиків. Сам голова відомства – Іван Баканов начебто про це не в курсі.

Дивіться відеозвернення Нескоромного:

Як відреагували у СБУ

Як повідомила пресслужба СБУ "Українській правді", заяви "маніпулятивного характеру" вони коментувати не будуть.

Тим більше, коли він є фігурантом резонансних кримінальних справ, а за оприлюдненими у ЗМІ матеріалами – ще й має проросійські та пропутінські погляди. Тож будь-які такого роду заяви слід розглядати виключно через цю призму,

– зазначили у Службі безпеки.

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