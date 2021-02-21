Попри свою творчу кар'єру, актор театру та кіно Дмитро Лінартович має й військовий досвід. Він точно знає, наскільки важливою є армія для юнака. Він служив у Держприкордонслужбі, а під час агресії Рсії на Донбасі був мобілізований до Збройних Сил України.

Джерело: "11 запитань" на 24 каналі

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Про службу в армії

З якою військовою технікою і зброєю ви мали справу?

Я знаю з техніки, що таке БТР. Зі зброї – що таке автомат. АК-74, АКС-74У – мені доводилось з ним працювати.

Чи могли ви "відкосити" від служби в армії після школи?

Коли я був маленьким хлопчиком, то йшов з батьком в військторг (військовий магазин – 24 канал). Ми купували погони, я ними обшивався, потім ми грали в гру, палили димові шашки.

Я хотів у якесь військове училище поступати, хотів бути в аеромобільних військах. Пішов на летовище "Чайка" при військовій організації. Стрибнув з парашутом – це були серйозні задуми, мрії. У палкій юнацькій голові відбувалось щось надзвичайне.

В нас було так: тебе могла "з'їсти" вулиця з усіма наслідками, футбол або військова справа. Я підтримував військову справу, бо вона не дає розхолоджуватись. Прийшла повістка – я пішов, як законослухняний громадянин.

Батько мій тоді очолював театр Збройних сил України, для військовослужбовців ставили вистави, концерти. Їздив цей театр по військових частинах, я так само їздив з цим колективом. Ми давали концерти.

Однак коли прийшла мені повістка, то я сказав: "Так заведено". Я навіть до батька не звернувся, я просто пішов у військкомат.

Була медкомісія, я відправився у прикордонні війська. Перше івано-франківське навчання було – тоді я розумів, що це розпорядок, режим. Ти не хочеш прокидатися, але треба. Це вже такі побратимські стосунки.

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Потрапляєш у великий колектив – рота складається зі 100 людей. В нас була застава, у прикордонників, це 60 людей. Ти вже спілкуєшся на рівних, виконуєш накази, кладеш своє чуття і волю на щось інше. Я пройшов цю школу і вона мені допомагає в житті.

Про службу під час мобілізації

Які особливості служби під час мобілізації?

Війна до нас прийшла різко, як контрастова річ. Тоді всі почали мобілізуватись. Почали брати з різних куточків України (чоловіків мобілізувати – 24 канал), із селищ. І лікар був, і в'язень. Був різний прошарок людей, бо біда "тьохнула" і треба мобілізуватись.

Потім приїжджали з інших країн, ділились військовим досвідом, по складах кинулись, зброя. Це все було таке сире, а з усіх "інгредієнтів" треба було щось приготувати.

Лінартович у програмі "11 питань" / Скриншот з відео

Про зарплати військових

Скільки повинен заробляти військовослужбовець?

Я думаю, як мінімум, це має бути 2 гарних зарплатні. Вдвічі (більше – 24 канал), як мінімум. Чому? Все дуже просто, людина ризикує своїм життям, забезпечує тобі захист. Це колосальні енергетичні затрати, адже військовослужбовець – це повна втрата себе.

Про жінок в армії

Як ви ставитесь до служби жінок в армії?

Я ставлюся позитивно. Я знаю таких жінок, які внутрішньо є войовничими. Ми часто говоримо "жінка у штанях" – це той випадок. У неї дуже гарні організаторські здібності. Вона від природи має таке внутрішнє самовладання, таку якість.

Єдине, мені видається, що тут в силу мусить вступити професійна армія. Жінка – це жінка. Потрібно, щоб вона йшла в осередок вже з благоустроєм. Хоча б на перші початкові стадії – це навчання.

Про теплі спогади

Що у вас залишилось на спомин про війну?

Мені запам'ятався один випадок, коли я спілкувався з морським піхотинцем. Він мені прямо з рукава шеврон зняв і каже: "Це тобі".

Я такі речі дуже ціную, бо це неочікувано, і це від людського серця.

Воїн, який робить цей подарунок, віддає шматочок себе.

Про війну з Росією

Як виграти війну з Росією?

Ворог не любить, коли ти маєш позицію, здоровий глузд, амбіцію і силу – тільки так можна виграти будь-яку війну. Це станеться тоді, коли твій ворог зрозуміє, що ти сильний і маєш позицію.

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Як на творчу людину впливає війна на Донбасі?

Ніхто осторонь не залишився. Навіть ті, хто не служив, музиканти та актори, вони розвинули новий культурний пласт щодо військового жанру.

З'явився такий фольк, кінокартини знімають на сучасну військову тематику. Так само дуже багато у музиці композицій, гуртів, виконавців, які оприлюднюють ці теми.

А ті творчі люди, які служили, у них війна залишає відбиток. Це нові прозріння, це погляд з нового кута на ситуативний ряд.

Чим пісні АТО/ООС відрізняються від творів Другої світової та війни в Афганістані?

Відрізняють мовою. Ті пісні були російською мовою, а зараз митці пишуть про події здебільшого українською. Тоді ти чітко бачиш, про яку війну мовиться.

Зараз дуже багато нових прошарків військової пісні народжено у різних колективах та жанрах. Про війну співають рок-виконавці, фолькові колективи, хіп-хоп культура.

Я сам пишу військову оповідь. Вже можна говорити "українська сучасна військова пісня".

Які найяскравіші спогади зі зйомок фільму "Той, що пройшов крізь вогонь"?

В нас був унікальний консультант, бувший афганець, льотчик. Він розповідав одну історію. Є внутрішнє коло польотів і зовнішнє. Коли заходиш на певну кількість кіл, приходить така "білочка", коли із стану свідомості ти входиш у несвідомість. Прилади розпливаються і ти з цього кола виходиш. Це такі своєрідні військові забавки.

Довідка. Дмитро Лінартович зіграв головну роль у фільмі "той, що пройшов крізь вогонь". Його герой – хлопець Іван Додока з Полтавщини, який став радянським військовим льотчиком і пережив багато складних моментів у житті.

Окрім цього, коли одягаєш форму, то відчуваєш щось. Ти вже військовий, тебе це до чогось зобов'язує, інший спосіб мислення. Мені довелось зіграти.

Це було перше кіно, яке пробило шлюз в українських кінотеатрах. Потім вже почали українські кінокартини показувати у кінотеатрах країни. Хороші спогади, робота.

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Як виховати гідних захисників Батьківщини?

Я починаю з простих речей, які називаються любов. Якщо ти любиш щось – свій осередок, свою пісочницю, іграшку – ти будеш любити щось інше. Потім воно переросте в важливе. Потім ми це називаємо "земля", "мама", "тато".

Маленький хлопчик чує мову, посил та інтонацію батька, а інколи вона може бути і з притиском. Це кардіограма, це різна палітра, але я знаю точно, що треба з дитинства говорити з дитиною, як з дорослою людиною.

Мені хочеться, щоб це була особистість, щоб дитина стала людиною. Без армії нікуди. От ви (військові – 24 канал) для нас будете прикладом, і для моїх дітей.