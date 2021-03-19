Олігарха Дмитра Фірташа називають газовим королем України, а також тісно пов'язують з російським кримінальним світом. Він вже кілька років перебуває в Австрії, де намагається налагодити свої справи.

Зв'язки Фірташа

"Насправді це олігарх, який зробив капітал і статки на російському газі, на контактах в оточенні Путіна, монополізував українські ринки та дуже непогано на цьому заробляв", – запевнив політолог Микола Давидяк.

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Зв'язками для такого злету Фірташ обвівся ще за каденції Леоніда Кучми – безпосередньо у його адміністрації. Мовиться про дружбу Фірташа з Сергієм Льовочкіним – особистим помічником президента Кучми з репутацією "сірого кардинала".



Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін / Колаж 24 каналу

Тоді він заволодів компанією "РосУкрЕнерго", де йому належали 45% акцій – вона транспортувала газ з Росії до ЄС через Україну до 2014 року. Нинішній бізнес Фірташа об'єднаний у групі Group DF.

Це один з ключових гравців на газовому ринку, зокрема, це питання облгазів. Поряд з цим, це хімічний промисел, це ціла низка підприємств, які входять до його холдингу,

– зауважив політолог Олег Саакян.

Зв'язок Фірташа з Росією

За оцінками фахівців, Фірташ контролює приблизно 70% ринку розподілу газу в Україні. Поряд з питанням монополії, яке вже почали підіймати в Україні, заговорили ще й про зв'язки з Росією та ймовірне фінансування ним бойовиків на тимчасово окупованих українських територіях.

"Дозвіл на бізнес, погодження Фірташ отримував від кримінальних авторитетів, пов'язаних з російською владою, ще у 2000 роках. Він досі пов'язаний з державою-агресором", – наголосила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

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Кримінальна справа у США

Підтвердженням цього став ще один цікавий факт, який з'явився у так званій "пристрасній віденській історії". Коли Фірташ у 2014 році облаштувався в Австрії, у двері "постукала" кримінальна справа з США.

Мовиться про хабар у 18 мільйонів доларів індійському уряду за дозвіл на розробку родовища титану, який Фірташ планував продавати американській компанії. США й досі вимагають екстрадицію ділка з Австрії.

Заставу за нього дали російські олігархи, це понад 200 мільйонів доларів, що ще раз підтвердило зв'язки Фірташа з Росією,

– сказав Давидюк.

Нікуди не зникла і підтримка проросійськими силами в Україні. До прикладу, Сергій Льовочкін особисто літав на слухання.

Довідка. Ще у березні 2014 року Фірташа затримали в Австрії за запитом США. Мовиться про корупційну справу. Згодом олігарха відпустили під заставу – він досі живе в Австрії. Адвокати Фірташа оскаржують американський запит про екстрадицію.

Тоді ж окрім оскарження екстрадиції, Фірташ просив Австрію ще й про надання політичного притулку. Зрештою, лише у березні Верховний суд Австрії олігарху у притулку остаточно відмовив, а от вперті бої з оскарженням екстрадиції тривають.

Усю цю тривалу тяганину судів пов'язують саме з міцними корупційними зв'язками Фірташа у тамтешній політиці та правоохоронній системі. Знову ж таки, не без допомоги росіян.

Нещодавно в Австрії також був скандал, пов'язаний з тим, що австрійський канцлер користувався літаком Дмитра Фірташа,

– розповіда Щербан.

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Водночас тим Фірташ цікавіший і для США, вони наполягатимуть на своєму, адже окрім кримінальної справи після екстрадиції ті зможуть дізнатися і про решту корупційної шахівниці.

Справи Фірташа в Україні

В Україні ж Фірташ роками фігурує у кримінальних справах, але здебільшого на папері та без особливого розвитку. Експерти відзначили, що Фірташ до недавнього часу мав свою серйозну частку у медіа, своїх людей серед місцевої влади і вів переговори з усіма поколіннями українських політиків.

"Не секрет, що до свого обрання президент Петро Порошенко, а також Віталій Кличко з ним зустрічались, були певні комунікації. Насамперед ці зв'язки є з ОПЗЖ. Так само і з депутатами тієї ж "Батьківщини", які неодноразово перебували при владі", – зауважила юристка Щербан.



Петро Порошенко та Віталій Кличко / Колаж 24 каналу

Схеми Фірташа можуть знову актуалізуватися. Серед можливого – як і очевидні зв'язки з Росією, так і питання приватизації численних облгазів, які роками "кошмарять" тарифами українське населення.