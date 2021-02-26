Фірташ, попри чутки, не потрапив під санкції РНБО

Рада національної безпеки та оборони під час засідання 26 лютого ввела санкції проти 10 громадян України. Олігарх Дмитро Фірташ не потрапив під обмеження РНБО, хоча перед зібранням про це багато говорили.

Попри чутки, які передували засіданню, власник телеканалу "Інтер" уникнув санкцій від Ради нацбезпеки. Секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу назвав 10 осіб, проти яких застосували обмеження, Дмитра Фірташа серед них не було.

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Рада національної безпеки та оборони ввела максимальні санкції проти посадовців вищого офіцерського складу, які зрадили Україну.

Усіх цих людей позбавили усіх державних нагород та звань. За словами Олексія Данілова, обмеження передбачатимуть 13 пунктів, які невдовзі оприлюднять на сайті РНБО.

Раніше ЗМІ повідомляли про санкції проти Фірташа

Журналіст Денис Бігус за декілька годин до засідання РНБО на своїй сторінці у фейсбуці заявляв, що санкції проти Фірташа застосують.

Треті санкції: всі фейсбуки наперед знають, що ввечері йокнуть Фірташа,

– написав Бігус.

Дивіться відео брифінгу Данілова:

Хто такий Фірташ: коротко

Український мільярдер та відомий інвестор. Володіє, зокрема, компанією Group DF , до якої входить проросійський телеканал "Інтер".

, до якої входить У США його підозрюють у підкупі індійських чиновників для отримання вигідної угоди для Boeing – дозвіл на розробку титанових родовищ.

для отримання вигідної угоди для Boeing – дозвіл на розробку титанових родовищ. Навесні 2014 року його взяли під варту у Відні. Згодом його випустили під рекордну для Австрії заставу – 125 мільйонів євро.

У червні 2019 року австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США. Захист олігарха оскаржує це рішення.

Зауважимо, якщо Фірташа таки екстрадують до Штатів, йому може загрожувати позбавлення волі до 50 років.

Цікаво! У 2019 році американський генпрокурор Джефф Сешнс назвав Фірташа прямим агентом Кремля. Так він коментував схему зняття грошей з природного газу між "Газпромом" та Україною.

Інші санкції РНБО

Напередодні Україна вже запровадила санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму. Під обмеження потрапили також низка компаній.

На початку глава держави ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака та 3 його телеканалів, підконтрольних Медведчуку.



Що відомо про санкції РНБО щодо Козака / Інфографіка 24 каналу