Олігарх під ковпаком: біографія Дмитра Фірташа

Дмитро Фірташ має статус олігарха, репутацію мільярдера, що воліє жити в тіні, а також перспективи повторити шлях Павла Лазаренка та опинитися у в’язниці в США.

Біографія Дмитра Фірташа

Дмитро Фірташ народився 2 травня 1965 року у селі Синьків на Тернопільщини. Безтурботне радянське дитинство у Заліщиках змінилось буремною юністю, яка припала на так звану "Перебудову". СРСР, який вже дихав на ладан, дозволив своїм громадянам нарешті заробляти та дав "добро" на зайняття населення бізнесом, яке тоді називалося "кооперативним рухом".

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На початку 1980-х родина Фірташів активно відгукнулась у нові реалії та стала продавати на базарах томати – їздили аж у Білорусь та Латвію. Юний Дмитро був частиною родинного бізнесу, а після повернення з армії навіть став на чолі. Незабаром Фірташі почали масштабувати свою справу – до томатів додалися квіти та навіть розведення песців на хутро – хутряні шапки у ті часи були ознакою статусу та мрією пересічних громадян, але дозволити собі такі розкоші могли не всі. Юний Фірташ начебто возив шкурки вбитих тваринок до Москви на продаж.

Наприкінці 80-х Фірташ вирішує стати міським мешканцем. Завдяки протекції батькового знайомого він переїздить до Чернівців та стає пожежником. Він був водієм пожежної команди на взуттєвій фабриці цього обласного центру. Робота водієм складною не була – доба через три – чудовий графік для ведення "бізнесу" у вільний від офіційних заробітків час.

Лише у дорослому віці, коли стане мільйонером, Фірташ "встане у чергу за дипломом" та отримує вищу освіту – на зустріч олігарху пішли у Національній академії МВС та дали йому диплом "правознавця".

Важливим етапом бізнесової кар'єри Дмитра Фірташа стало близьке знайомство з родиною Калиновських, відомих "цеховиків", що в роки "Перебудови" та тотального дефіциту суттєво збагатилися на звичайних консервах. Фірташ близько зійшовся з Мариною Калиновською, яка стала його бізнес-партнером, а згодом – другою дружиною.

Разом вони заснували фірму "КМІЛ" – таємниця назви криється у модних тоді абревіатурах й розшифровується як "Калиновська Марина і Любов". Фірташу у цьому шифрі місця не знайшлось, але він швидко надолужив свою – показав хист та наполегливість. Спочатку Дмитро був просто водієм при бізнесвумен Калиновській, а згодом став рівноцінним партнером.

Марина Калиновська та Дмитро Фірташ, початок 90-х / Фото – "Українська Правда"

Завдяки зв'язкам та грошам Калиновських, а також власним талантам Дмитро Фірташ швидко виходить на міжнародний рівень та починає займатись бартерними операціями – дуже популярними на початку 90-х.

Він торгував з Росією, Узбекистаном та навіть екзотичним Гонконгом, сміливо влазив в усі "модні теми" – займався бавовною, сухим молоком, не гребував торгувати спиртом та горілкою. Через горілчаний бізнес Фірташ отримав перші великі проблеми – його звинуватили у контрабанді спирту, завели справу й навіть заарештували. Вийти на волю допомогли зв'язки. Дмитро Фірташ провів за гратами 3 місяці.

На початку 1996-го Фірташ ледь не загинув – у ході п'яної розбірки його поранив чернівецький кримінальний авторитет. Бізнесмен отримав вогнепальне поранення у живіт й лише дивом вижив.

Через це в 1996 році Фірташ вивіз родину до Німеччини (він фальсифікував документи та видав себе за єврея). Так само вчинила і його бізнеспартнер Марина Калиновська. Коли німецька влада дізналась про махінації та почала розслідування, Фірташ з дружиною Людмилою фіктивно розлучилися у 1998 році й вона вийшла заміж за громадянина Німеччини.

Після того, як "горілчаний конфлікт" на батьківщині вдалося владнати, Фірташ і Калиновська повернулися до України й осіли в Києві – на Прорізній.

Бізнесові партнери – Фірташ і Калиновська / Фото – "Українська Правда"

У столиці України у винахідливих бізнесменів з провінції швидко з'явились нові знайомства та зв'язки. Найціннішим "другом" на цьому етапі став Володимир Галаздра, який займався поставками газу та "мав виходи" на всесильного Ігоря Бакая – "завгоспа" президента Кучми та людини, яка контролювала поставки газу до України через фірму "Інтергаз". Також у ті часи зав'язується дружба Фірташа з Сергієм Льовочкіним – особистим помічником президента Кучми з репутацією "сірого кардинала".

Новий етап

Завдяки новим зв'язкам Фірташ та його партнерка вирішують вклинитись у газову "тему". У 2000-му році отримали ліцензію на постачання природного газу по тарифам, які ніяк не регулювались. В цьому їм безперечно допоміг Бакай. Фірташ і Калиновська домовились про постачання газу з Туркменістану та за лічені дні з дуже багатих людей перетворились на казково багатих.

Фірташ та Льовочкін на баскетболі / Фото – "Кореспондент"

Фактично приватна компанія Фірташа почала заробляти на українському ринку в обхід держави та зайшла на територію російського газового монополіста – "Газпрому". Втім, у Росії на це закривали очі, адже Фірташ все узгодив з придворним бізнесменом Путіна – Аркадієм Ротенбергом. Спарінг-партнер по дзюдо президента Росії став бізнесовим партнером Фірташа та його "дахом".

До речі, саме Ротенберг назвав себе "власником" палацу Путіна у Геленджику, про який розповідав у своєму фільмі Навальний. Тому цілком можливо, що аквадискотека та кімната грязі збудовані якраз коштом дружби з Фірташем.

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Одруження з Калиновською

У 2002 році Фірташ та Калиновська одружуються. Фірташу на той час було 35 років, нареченій – 46. Також в неї було двоє синів, один з них за 5 років скоїть смертельне ДТП з 2 трупами, уникне покарання завдяки вітчиму та стане одним з найбільш відомих мажорів-вбивць.

Як розповідала сама Калиновська, одружилася з Фірташем вона вдруге, перший раз начебто був восени 1996 року – коли пара таємно вінчалася в Єрусалимі (на той час, до речі, обидва були офіційно одружені).

Газовий бізнес Фірташа приносив шалені прибутки – йому не завадила навіть Помаранчева революція 2004 року, яка усунула президента Кучму та Ігоря Бакая від влади. Натомість залишився Льовочкін, який став "політичним дахом" для бізнесмена. А ще були Юрій Бойко та Валерій Хорошковський. Разом з Фірташом всі ці пани стали учасниками дуже впливової неформальної групи бізнесменів.

Дуже швидко з'ясувалося, що газ Україні потрібен у будь-якій ситуації та за будь-якої влади. Так на сцену вийшла сумновідома компанія RosUkrEnergo. Нею вже керував сам Фірташ, дружина на той час відійшла від справ. При цьому ім'я власника газового монополіста довгий час не афішувалося, а коли його назвали – ніхто не знав, хто це такий. А, між іншим, мова йшла про мільярдера.

Родина Фірташів в Криму, 2005 рік – в цей час Дмитро вже таємно подав на розлучення / Фото – "Українська Правда"

Шлюб Фірташа та Калиновської журналісти вважають фіктивним та припускають, що він став гарантією від обопільних "кидків". Але штамп у паспорті не врятував – у 2005 році Фірташ провернув "рейдерську схему" та розлучився з Мариною Калиновською в односторонньому порядку. У якості відкупного Фірташ мав віддати вже колишній дружині 36 мільйонів доларів, Cadillac Escalade, а також три елітні квартири в центрі Києва – на вулиці Паторжинського, 33 (213 м2) і Паторжинского, 33-а (279 м2), а також по вулиці Шовковичній, 23 (213 м2). Собі ж Фірташ залишив 80% уставного фонду баскетбольного клубу "Київ" (800 000 гривень) та півмільйона доларів на рахунках, а ще розділ "інше". В ньому була схована його фірма RosUkrEnergo, яку тоді оцінювали в 4,6 мільярда доларів. Деталям гучного розлучення присвячена велика стаття Мустафи Найєма на "Українській Правді".

Власне, приводом написання статті та появі в ній коментарів Марини Калиновської Фірташ та унікальних родинних фото стало те, що колишній чоловік заплатив їй лише 14 мільйонів з 36.

Нова імперія

Після розлучення Фірташ розправив плечі та почав будувати свою імперію – Group DF. Він швидко почав збирати активи та купляти все, що погано лежить – телеканали, футбольні й баскетбольні клуби, заводи, фабрики, обленерго та ще багато всього.

Як працюють "вишукані" схеми "титанового олігарха" Фірташа:

Такі шалені апетити забезпечили старі друзі. Після приходу до влади Януковича Фірташ швидко знайшов спільну мову з його оточенням. Провідником став видний регіонал Юрій Бойко та Сергій Льовочкін. Останній був не лише партнером Фірташа, але також став співвласником його бізнесів, зокрема – медіагрупи "Інтер".

При Фірташі "Інтер" укріпився у статусі рупору російської пропаганди й був одним інструментів гібридної війни Росії проти України. Каналом керували російські менеджери, вони ж відповідали за інформаційну політику.

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Втім, зомбування українців “Інтером” не допомогло – вони восени 2013 року вийшли на вулиці та скинули режим Януковича.

Пристрасті у Відні

Фірташ в цей час перебував за межами України та розробляв плани щодо світової експансії своєї бізнесової імперії. У якості штабу було обрано прекрасний Відень.

Саме у столиці Австрії відбулася одна з найтаємніших зустрічей в сучасній історії України. У лютому 2014 року у Відні таємно зустрілися Фірташ, Льовочкін, Петро Порошенко та Віталій Кличко. У підсумку один з трьох лідерів Майдану – Віталій Кличко – відмовився від президентських амбіцій на користь Порошенка, отримав фінансову та медійну підтримку від Фірташа (олігарх згодом на суді визнав, що є спонсором "УДАРу"). Порошенко став єдиним кандидатом від демократичних сил, а Фірташа та Льовочкін отримали імунітет від переслідувань в обмін на підтримку та лояльність.

Як Фірташ монетизував "віденську зустріч":

У чудово розписаний пасьянс незабаром втрутилась більш досвідчена сторона – США. Американська юстиція звинуватила Фірташа у спробі корумпування індійців хабарем у розмірі 18 мільйонів доларів. Ці гроші пан Фірташ хотів дати за контроль над титановим родовищем в Індії. Оскільки своїм нахабством український олігарх порушив інтереси США – він був негайно покараний. У березні 2014 року Дмитра Фірташа за запитом ФБР затримали у Відні – незабаром він опинився під домашнім арештом – почалася довготривала епопея з екстрадицією.

Як живе Фірташ у Відні та як святкує День народження під підпискою про невиїзд:

Наразі його дуже хочуть бачити в судах в США, Іспанії та рідній Україні. Останній варіант Дмитру Фірташу подобається найбільше, оскільки віщує швидке вирішення проблем з законом, але пазурі американської феміди не дають мільярдеру вислизнути. Станом на весну 2021 року – Верховний суд Австрії надав дозвіл на екстрадицію, але наразі йде юридична тяганина та затягування з "поїздкою до Америки". Там на нього чекає перспектива 50-річного ув'язнення, "розкуркулення" та приємні бонуси за свідчення проти Росії.

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Поки Фірташ знаходиться під підпискою про невиїзд у Відні (щоб залишатися на волі – він сплатив рекордні для Австрії 125 мільйонів євро), його бізнес жив своїм життям. Монополію на постачання газу до України олігарх давно втратив, але зберіг дуже потужні важелі впливу на ринку – облгази. Індульгенція, отримана на зустрічі з Порошенком, дозволила спокійно почувати себе заводам Фірташа на вільній українській території, але не вберегла від аварії на титановому заводі в Армянську, що нині тимчасово перебуває під контролем Росії. Через неї у 2018 році Крим та Херсонщина стали місцем екологічної катастрофи.

За що Фірташа заарештували в Австрії:

З медійними активами Фірташа ситуація ще складніша – вони повністю перейшли під контроль Льовочкіна й займаються виключно роботою на нього та старого товариша Юрія Бойка. Втім, на відміну від каналів Медведчука, "Інтер" приглушив градус російської пропаганди та діє більш обережно.

В США Фірташа вважають прямим агентом Кремля й дуже хочуть дізнатися не лише про його оборудки з "Газпромом", але й про решту іншого. Натомість в Україні про злочини Фірташа та його "співпрацю" з РФ говорили дуже рідко та дуже тихо. Лише у 2021 році про Фірташа згадала й українська влада. У лютому пішли чутки, що олігарх може нарешті опинитись під санкціями від РНБО – слідом за Медведчуком та іншими агентами впливу Росії.