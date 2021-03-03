У Дмитра Разумкова – втрата у сім'ї: спікер пішов у відпустку

У голови Верховної Ради Дмитра Разумкова померла бабуся. Через це спікер пішов в одноденну відпустку.

Про це повідомила прессекретарка спікера Ольга Туній. Пленарне засідання 3 березня Разумков не проводить.

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Засідання замість Разумкова проводить Стефанчук

Замість нього це робить перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Зазначимо, що 5 лютого 2021 року Разумков вже брав відпустку на один день власним коштом. За словами речниці спікера, голова Верховної Ради перебував у Києві і згодом мав сам розповісти про причини.

У листопаді спікер був на лікарняному

У листопаді 2020 року спікер був на лікарняному, адже підхопив коронавірус. Незважаючи на те, що Разумков працював дистанційно, ані вести пленарні, ані погоджувальні засідання він не міг. У цей самий час хворів і його перший заступник Руслан Стефанчук, отож обов'язки голови Верховної Ради виконувала віцеспікерка Олена Кондратюк.