Для ЗСУ збудують нові позашляховики замість радянських УАЗів

У Міністерстві оборони мають намір кардинально оновити автомобілі багатоцільового призначення для Збройних Сил України. Це відбудеться після прийняття обраного зразка на озброєння ЗСУ.

Очільник оборонного відомства Андрій Таран розповів, що наразі основну групу автомобілів складають УАЗи різних модифікацій. За його словами, вони вже "морально та фізично застаріли".

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На думку Тарана, осучаснення й випуск нових моделей цих автомобілів та запасних частин до них здійснюють підприємства Росії. Через це й вирішили поступово виводити їх з експлуатації.

Новий позашляховик має відповідати тактико-технічним характеристикам сучасних зразків армій Альянсу,

– наголосив Таран.

До дослідних зразків висунули низку вимог. Зокрема, мовиться про:

надійність;

потужність;

економічність;

вантажність;

простота технічного обслуговування та ремонту.

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Як розповів Таран, автомобілі мають слугувати для виконання завдань незалежно від місцевості та клімату. Зокрема, найвдаліший за тактико-технічними характеристиками зразок автомобіля оберуть за результатами державних випробувань.

Хто першим отримає нові автомобілі

У Міноборони повідомили, що першочергово такі автомобілі нададуть підрозділам та військовим частинам Сухопутних військ української армії, які виконують завдання у районі ООС на території Донецької та Луганської областей.

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