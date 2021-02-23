Росія стягнула в окупований Крим близько 33 тисяч військових. Лише для їхніх потреб потрібно 2,6 мільйона кубометрів води на рік. А це – неабияка цифра для півострова, де проблема з водопостачанням – номер один.

Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Росія не може вирішити проблему з водою у Криму

Наєв наголосив, що для всіх очевидно, що Москва не може зарадити проблемі з водою в окупованому Криму. Через це на півострові занепадає сільське господарство та промисловість, ситуація – за крок від гуманітарної та екологічної катастрофи.

"Згідно з офіційними даними, станом на 1 січня 2021 року, на тимчасово окупованій території АР Крим на постійній основі мешкають 2 416 856 осіб. Разом з тим, наявна чисельність російських військ складає близько 33 000 осіб", – сказав Наєв.

Кількість військових Росії у Криму може лише зростати

Зважаючи на політику Росії, можна лише передбачити, що кількість російських військових на півострові лише зросте.

Згідно з нормами російського Міноборони, для такої кількості військових потрібно близько 2,6 мільйона кубометрів води на рік. Також, крім особового складу військовослужбовців, треба враховувати обслуговування військової техніки, побутові потреби і найголовніше – створення додаткових резервів з водою,

– розповів Наєв.

Через таку політику агресора місцеве населення ризикує взагалі залишитись без води, якої і так дуже бракує.

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Танення снігу не поповнило водосховища достатньо

Зазначимо, що Україна припинила постачати воду Криму одразу після його окупації Росією. Наразі на півострові великі проблеми з водопостачанням. Зокрема, пересихають водойми та водосховища. У містах воду вмикають за розкладом. Великі надії покладали на танення снігу, проте водосховища достатньо не поповнились.

Важливо! Згідно з міжнародним законодавством, відповідальність за ситуацію на окупованих територіях несе держава-окупант, тобто Росія.