Стартовий капітал у 3 мільярди доларів: для "Великого будівництва" створять держфонд
Для того, щоб фінансувати програму "Великого будівництва" створять державне акціонерне товариство. Воно керуватиме інвестиціями.
Джерело:Укравтодор
Таку інформацію повідомив очільник Укравтодору Олександр Кубраков. Про це він розповів під час форуму "Україна-30. Інфраструктура".
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Він зауважив, що Державний дорожній фонд не забезпечує потребу фінансування для оновлення, нового будівництва та утримання мережі доріг.
Джерела додаткового фінансування
Серед доступних джерел додаткового фінансування:
- впровадження плати за проїзд для транзитних вантажівок;
- державно-приватні партнерства;
- кредитні кошти під державні гарантії.
За його словами, з 2020 року Укравтодор почав залучати гроші під державні гарантії.
Однак великі проєкти потребують дешевих довгострокових кредитів, які в Україні поки що відсутні,
– пояснив Кубраков.
Яка мета фінансової установи
Тому в агентстві обрали механізм довгострокового фінансування під інфраструктурні облігації. Для того, щоб керувати інвестиціями, створюють державний фонд – акціонерне товариство (АТ) у структурі Укравтодору. Ця фінансова установа зможе:
► формувати статутний капітал через випуск інфраструктурних облігацій;
► створювати спільні підприємства;
► залучати інституційних інвесторів.
Що таке "Велике будівництво"?Президент України та уряд анонсували спільний проєкт "Велике будівництво" у 2019 році. Його мета – побудувати об'єкти інфраструктури всією Україною. Проєкт втілюють за бюджетні гроші, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів та гроші з COVID-фонду.
Стартовий капітал АТ становить майже 3 мільярди доларів. На меті буде перевести його під юрисдикцію Міжнародного інвестиційного арбітражу, забезпечити корпоративне управління та запровадити антикорупційні запобіжники, які розробляють у рамках спільного проєкту Укравтодору та ЄБРР.
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