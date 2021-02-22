Для того, щоб фінансувати програму "Великого будівництва" створять державне акціонерне товариство. Воно керуватиме інвестиціями.

Таку інформацію повідомив очільник Укравтодору Олександр Кубраков. Про це він розповів під час форуму "Україна-30. Інфраструктура".

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Він зауважив, що Державний дорожній фонд не забезпечує потребу фінансування для оновлення, нового будівництва та утримання мережі доріг.

Джерела додаткового фінансування

Серед доступних джерел додаткового фінансування:

впровадження плати за проїзд для транзитних вантажівок;

державно-приватні партнерства;

кредитні кошти під державні гарантії.

За його словами, з 2020 року Укравтодор почав залучати гроші під державні гарантії.

Однак великі проєкти потребують дешевих довгострокових кредитів, які в Україні поки що відсутні,

– пояснив Кубраков.

Яка мета фінансової установи

Тому в агентстві обрали механізм довгострокового фінансування під інфраструктурні облігації. Для того, щоб керувати інвестиціями, створюють державний фонд – акціонерне товариство (АТ) у структурі Укравтодору. Ця фінансова установа зможе:

► формувати статутний капітал через випуск інфраструктурних облігацій;

► створювати спільні підприємства;

► залучати інституційних інвесторів.

Що таке "Велике будівництво"? Президент України та уряд анонсували спільний проєкт "Велике будівництво" у 2019 році. Його мета – побудувати об'єкти інфраструктури всією Україною. Проєкт втілюють за бюджетні гроші, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів та гроші з COVID-фонду. Президент України та уряд анонсували спільний проєкт "Велике будівництво" у 2019 році. Його мета – побудувати об'єкти інфраструктури всією Україною. Проєкт втілюють за бюджетні гроші, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів та гроші з COVID-фонду.

Стартовий капітал АТ становить майже 3 мільярди доларів. На меті буде перевести його під юрисдикцію Міжнародного інвестиційного арбітражу, забезпечити корпоративне управління та запровадити антикорупційні запобіжники, які розробляють у рамках спільного проєкту Укравтодору та ЄБРР.