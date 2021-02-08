Для вакцинованих українців скасовуватимуть карантин: деталі від Зеленського

Джерело:24 канал
Для вакцинованих від СOVID-19 в Україні скасовуватимуть карантинні обмеження. Окрім того, обмеження скасують для українців, які вже вилікувалися від коронавірусу.
Вакцинація стала однією з тем Володимира Зеленського під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".
Актуально Зеленський виступив на форумі "Україна 30" щодо коронавірусу: відео
Глава держави зауважив, що щеплення від коронавірусу є одним з кроків на шляху повернення українців до подорожей.
Ми будемо як держава скасовувати заборони (карантинні, – 24 канал) для людей, які вакцинуються або перехворіли на COVID-19,
– наголосив Зеленський.
Як відбуватиметься вакцинація в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу