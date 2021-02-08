Для вакцинованих від СOVID-19 в Україні скасовуватимуть карантинні обмеження. Окрім того, обмеження скасують для українців, які вже вилікувалися від коронавірусу.

Вакцинація стала однією з тем Володимира Зеленського під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

Актуально Зеленський виступив на форумі "Україна 30" щодо коронавірусу: відео

Глава держави зауважив, що щеплення від коронавірусу є одним з кроків на шляху повернення українців до подорожей.

Ми будемо як держава скасовувати заборони (карантинні, – 24 канал) для людей, які вакцинуються або перехворіли на COVID-19,

– наголосив Зеленський.

Що ще Зеленський сказав про вакцинацію

Глава держави готовий на власному прикладі довести українцям безпечність вакцини. Для цього Зеленський вакцинується разом з військовими – як головнокомандувач. Найімовірніше, Зеленського вакцинують препаратом від Pfizer.

Станом на лютий 2021 року Україна домовилася про постачання відразу 4 вакцин. Це препарати від Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.

Вакцинація має стати обов'язковою для людей певних професій. Насамперед мовиться про людей, які є держслужбовцями.

Як відбуватиметься вакцинація в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу