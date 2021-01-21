Сполучені Штати повинні загалом підсвічувати весь переговорний процес щодо ситуації на Донбасі. Роль Америки – забезпечувати підтримку, зокрема і Європи, і створювати умови, за яких Путін таки схоче розв'язати чинні проблеми.

Однак наразі очільник Кремля цього точно не робить. Таку думку висловив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "Суспільному".

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"Це для нього (Путіна – 24 канал) не надто гострий конфлікт, який є способом тиску на українську владу, щоб віддаляти Україну від Європи", – відзначив він.

За словами американського політика, чим довше це триває без наслідків, меншу ціну Путін за це сплачує. А завдання Сполучених Штатів постійно доводити, що Росія платить ціну за свої дії і та ціна зростає, відтак є привід домовлятися про щось інше.

Головна роль лишатиметься за Францією і Німеччиною. Залучення Америкою конкретної людини може змусити США якось впливати на Росію,

– пояснив він.

Курт Волкер також розповів, що США були відсутніми у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі понад рік. Це є нещасливим наслідком імпічменту, який не змінив політику Америки, але зменшив її залученість.

Чи може бути згорнута вся стратегія мінського процесу

Ексспецпредставник США з питань України зауважив, постійно існувала така тенденція, зокрема з боку Європи, що обидві сторони мають погодитися на компроміс, ніби є рівна відповідальність сторін.

Я завжди був прихильником позиції, що війна точиться винятково на українській території, ніяких боїв на території Росії немає. Україна не захоплювала Росію, це остання загарбала українські території і конфлікт триває на них,

– наголосив він.

І додав, що вогонь порушується переважно з боку, який контролює Росія. Україна ж просто реагує і в більшості випадків не починає стріляти сама.

Волкер зазначив, що структурно конфлікт на Донбасі не змінився. Тож потрібно, щоб Сполучені Штати повернулися до розмови. Але Німеччина та Франція мають максимально чітко сформулювати відповідальність Росії, яка веде війну й контролює сили на українській території.

"Я таки думаю, що якби ми були більш об'єднаними в тому, що роблять союзники, є шанси, що Росія звертатиме на це більше уваги", – підсумував він.