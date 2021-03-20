Для провокацій активістів: біля Хрещатика помітили тітушок перед акцією за Стерненка – відео

У Києві 20 березня відбудеться акція протесту проти ув'язнення Сергія Стерненка. Біля метро Хрещатик збирають тітушок, які провокуватимуть активістів.

Журналісти, які проходили повз станцію метро, висловили занепокоєння зібранням чоловіків, що були одягнені у темний одяг.

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Діалог між журналістами та тітушками

На запитання представника ЗМІ, чи чоловіки є учасниками протестів, один з тітушок відповів: "Ні, ми не учасники протестів".

У розмову миттєво втрутився інший зловмисник, він почав відверто хамити журналістові, застосовуючи нецензурну лексику.

Жоден із присутніх так і не зміг адекватно пояснити, чому саме перебуває біля Хрещатика перед акціями на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Людей закликали повідомляти про провокації

У телеграм-каналі "Самозахист" закликали громадян бути обережними, а про всі випадки провокацій одразу повідомляти.

Стерненка засудили: що треба знати

Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до понад 7 років ув'язнення з конфіскацією половини майна. Справа стосується викрадення депутата з метою заволодіння його грошима – 300 гривнями.

Сам Сергій раніше заявляв, що вся справа базується лише на свідченнях Щербіча. Активіст заявив, що вирок проти нього є політично вмотивованим рішенням.

У відповідь на несправедливий вирок суду українці почали виходити на вулиці. Загалом акції на підтримку Стерненка анонсували у понад 20 містах України.

19 березня Приморський суд Одеси відмовив у клопотанні про негайне звільнення активіста з-під варти.



Що варто знати про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу