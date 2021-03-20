Для провокацій активістів: біля Хрещатика помітили тітушок перед акцією за Стерненка – відео

Джерело:Ukrainian News Channel
У Києві 20 березня відбудеться акція протесту проти ув'язнення Сергія Стерненка. Біля метро Хрещатик збирають тітушок, які провокуватимуть активістів.
Журналісти, які проходили повз станцію метро, висловили занепокоєння зібранням чоловіків, що були одягнені у темний одяг.
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На запитання представника ЗМІ, чи чоловіки є учасниками протестів, один з тітушок відповів: "Ні, ми не учасники протестів".
У розмову миттєво втрутився інший зловмисник, він почав відверто хамити журналістові, застосовуючи нецензурну лексику.
Жоден із присутніх так і не зміг адекватно пояснити, чому саме перебуває біля Хрещатика перед акціями на підтримку активіста Сергія Стерненка.
У телеграм-каналі "Самозахист" закликали громадян бути обережними, а про всі випадки провокацій одразу повідомляти.