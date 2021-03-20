Для провокацій активістів: біля Хрещатика помітили тітушок перед акцією за Стерненка – відео
У Києві 20 березня відбудеться акція протесту проти ув'язнення Сергія Стерненка. Біля метро Хрещатик збирають тітушок, які провокуватимуть активістів.
Джерело:Ukrainian News Channel
Журналісти, які проходили повз станцію метро, висловили занепокоєння зібранням чоловіків, що були одягнені у темний одяг.
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Діалог між журналістами та тітушками
На запитання представника ЗМІ, чи чоловіки є учасниками протестів, один з тітушок відповів: "Ні, ми не учасники протестів".
У розмову миттєво втрутився інший зловмисник, він почав відверто хамити журналістові, застосовуючи нецензурну лексику.
Жоден із присутніх так і не зміг адекватно пояснити, чому саме перебуває біля Хрещатика перед акціями на підтримку активіста Сергія Стерненка.
Людей закликали повідомляти про провокації
У телеграм-каналі "Самозахист" закликали громадян бути обережними, а про всі випадки провокацій одразу повідомляти.
Стерненка засудили: що треба знати
- Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до понад 7 років ув'язнення з конфіскацією половини майна. Справа стосується викрадення депутата з метою заволодіння його грошима – 300 гривнями.
- Сам Сергій раніше заявляв, що вся справа базується лише на свідченнях Щербіча. Активіст заявив, що вирок проти нього є політично вмотивованим рішенням.
- У відповідь на несправедливий вирок суду українці почали виходити на вулиці. Загалом акції на підтримку Стерненка анонсували у понад 20 містах України.
- 19 березня Приморський суд Одеси відмовив у клопотанні про негайне звільнення активіста з-під варти.
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