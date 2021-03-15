Для підозрюваного у вбивстві Марійки Борисової проситимуть довічне

15 березня 2021 , 15:58
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Джерело:

Департамент карного розшуку

Прокуратура та слідство наполягатимуть на довічному ув'язненні підозрюваного у вбивстві 7-річної Марійки Борисової з Херсонщини. Наразі його взяли під варту без права внесення застави.

Слідство триває, однак правоохоронці наголосили, що однозначно проситимуть довічного позбавлення волі.

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Шкода, що життя дитині це вже не поверне,
– зауважили слідчі.

Що відомо про підозрюваного

  • У жорстокому вбивстві дівчинки підозрюють її односельця, 63-річного чоловіка.
  • За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, генетичні експертизи встановили обґрунтовану причетність зловмисника до вбивства дитини.
  • Правоохоронці прийшли до зловмисника, коли той намагався заподіяти собі смерть, хотів перерізати вени. Однак йому встигли надати медичну допомогу.
  • Крім того, ймовірний вбивця жив неподалік родини Марійки та був другом її батька.
  • 15 березня суд обрав запобіжний захід підозрюваному. Його взяли під варту до 12 травня без права внесення застави.


Підозрюваний у вбивстві / Департамент карного розшуку

Вбивство Марійки Борисової: що відомо

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