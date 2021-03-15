Для підозрюваного у вбивстві Марійки Борисової проситимуть довічне

Джерело:Департамент карного розшуку
Прокуратура та слідство наполягатимуть на довічному ув'язненні підозрюваного у вбивстві 7-річної Марійки Борисової з Херсонщини. Наразі його взяли під варту без права внесення застави.
Слідство триває, однак правоохоронці наголосили, що однозначно проситимуть довічного позбавлення волі.
Важливо Убивство 7-річної Марії Борисової: все, що відомо
Шкода, що життя дитині це вже не поверне,
– зауважили слідчі.
Підозрюваний у вбивстві / Департамент карного розшуку
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