Для підозрюваного у вбивстві Марійки Борисової проситимуть довічне
Прокуратура та слідство наполягатимуть на довічному ув'язненні підозрюваного у вбивстві 7-річної Марійки Борисової з Херсонщини. Наразі його взяли під варту без права внесення застави.
Джерело:Департамент карного розшуку
Слідство триває, однак правоохоронці наголосили, що однозначно проситимуть довічного позбавлення волі.
Важливо Убивство 7-річної Марії Борисової: все, що відомо
Шкода, що життя дитині це вже не поверне,
– зауважили слідчі.
Що відомо про підозрюваного
- У жорстокому вбивстві дівчинки підозрюють її односельця, 63-річного чоловіка.
- За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, генетичні експертизи встановили обґрунтовану причетність зловмисника до вбивства дитини.
- Правоохоронці прийшли до зловмисника, коли той намагався заподіяти собі смерть, хотів перерізати вени. Однак йому встигли надати медичну допомогу.
- Крім того, ймовірний вбивця жив неподалік родини Марійки та був другом її батька.
- 15 березня суд обрав запобіжний захід підозрюваному. Його взяли під варту до 12 травня без права внесення застави.
Підозрюваний у вбивстві / Департамент карного розшуку
Вбивство Марійки Борисової: що відомо
- Дівчинка зникла 7 березня. Нцгвардійці, поліцейські та волонтери шукали її протягом кількох діб.
- 11 березня тіло Марійки знайшли у поліетиленовому мішку в сараї.
- Попередньо, дитину задушили, а також могли зґвалтувати – на ній знайшли волосся статевих органів.
До теми Підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової взяли під варту
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter