Хотіли переглядів у тіктоці: луцькі школярі станцювали на могилах – відео
У мережі спалахнув новий скандал, пов'язаний із ТікТок. Луцькі школярі знімали відео, у якому танцювали та топтались на могилах. Ймовірно, діти хотіли більше переглядів.
Джерело:"Таблоїд Волині"
Крім того, школярі фотографувались із портретами мертвих людей.
До речі "Випий 40 таблеток і подивися, що буде": чим небезпечний новий челендж у тіктоці
На відео, оприлюдненому в мережі видно, як діти під музику вилазять на могили. Вони танцюють та топчуться ногами.
Дивіться відео танців на могилах (Увага! На відео присутня нецензурна лексика):
Школярі вибачились
Щоправда, потім обоє школярів записали відео, на якому вибачились. Вони визнали свою помилку та заявили, що їм соромно. Діти пообіцяли більше такого не робити.
Вибачення дітей, дивіться відео:
Скандали в ТікТок: коротко
- Умісті Боярка дві подруги-ліцеїстки випили по 40 таблеток "Дротаверину". Дівчата, ймовірно, взяли участь у челенджі з тіктоку "випий 40 таблеток і подивись, що буде". У результаті 13-річна дівчинка померла, її 12-річна подруга опинилася в лікарні.
- Хоча фахівці з кіберполіції розповіли, що наразі не виявили у тіктоці цей челендж.
- Блогерка з ніком maybe_lizaaaaa у грубій формі заявила, що не любить українську мову. Дівчина заявила, що її дратує українська та вона навіть не буде спілкуватись з людиною, яка нею розмовляє.
- Ще одна блогерка Таїсія Онацька на алеї Небесної Сотні у Києві назвала Росію своєю улюбленою країною. Згодом блогерка почала скаржитися на нібито погрози від українців. Однак росіяни закликали її їхати "к нам, в Рашку".
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