У мережі спалахнув новий скандал, пов'язаний із ТікТок. Луцькі школярі знімали відео, у якому танцювали та топтались на могилах. Ймовірно, діти хотіли більше переглядів.

Крім того, школярі фотографувались із портретами мертвих людей.

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На відео, оприлюдненому в мережі видно, як діти під музику вилазять на могили. Вони танцюють та топчуться ногами.

Дивіться відео танців на могилах (Увага! На відео присутня нецензурна лексика):