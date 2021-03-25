Для мене це було шоком, – Шевченко про підозру у справі "приватної армії"

Євген Шевченко, якого звинувачують у причетності до "приватної військової компанії, заявив, що підозра СБУ була для нього великою несподіванкою. За його словами, усі висунуті звинувачення є неправдивими.

Шевченко розповів, що правоохоронці вже пів року фіксують кожний його крок, прослуховують телефон й встановлюють камери та обладнання в машині. Він переконаний, що якби висунуті звинувачення були правдивими, то його б вже давно могли затримати.

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За словами Шевченка, він здивований та дещо схвильований через ситуацію, яка виникла довкола цієї справи. Однак він зауважив, що почуває себе спокійно, адже його вини немає.

Для мене це було шоком, бо ці звинувачення, які я там прочитав, є якоюсь нісменітницею,

– наголосив він.

Шевченко також заявив, що СБУ має надати в суді хоча б якісь докази його причетності до справи, адже в підозрі їх не було.

Співпраця з НАБУ

Шевченко зазначив, що насправді не припиняв діяльність з НАБУ. Зокрема, впродовж останніх 4 – 5 місяців він був залучений до проведення певних слідчих дій, які здійснювали в рамках негласних розшукових дій.

На його думку, саме через це на нього й "напали", адже атаки на НАБУ продовжуються.

"Можливо, коли СБУ спостерігала за мною, то дізналася про мету розслідуваня, у я кому я брав участь, і не хотіла допустити його реалізацію, – припустив Шевченко.

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Що намагалися вилучити під час обшуків

За словами Шевченка, СБУ шукала в нього товари військового призначення та незареєстровану зброю. Однак він зазначив, що зброя, яка зберігається у його сейфі, є законною.

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З чим може бути пов'язана справа

Усі звинувачення Шевченко пов'язує із фільмом про нібито зрив спецоперації з вагнерівцями. Він зазначив, що був першою людиною, яка публічно заявила про це та звинуватила у державній зраді очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.

"Цікаво, що слідство СБУ щодо мене розпочали через кілька тижнів після цієї інформації, а обшуки та підозри – після мого інтерв'ю Bellingcat. Навпряд чи це співпадіння", – заявив він.

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Справа Семенченка і Шевченка: коротко