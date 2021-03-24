Треба вакцинувати 30 мільйонів українців, – академік про формування імунітету до COVID-19

В Україні потрібно сформувати колективний імунітет до коронавірусу. Для цього необхідно вакцинувати не менше 70% населення.

Потрібно брати приклад з країн – лідерів у вакцинації, зокрема з Ізраїлю та Велика Британії. Таку думку в ефірі висловив голова комісії з біобезпеки Ради нацбезпеки і оборони Сергій Комісаренко.

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Формування колективного імунітету

За його словами, ці держави завершать вакцинацію на початку або до середини літа.

Щоб сформувати колективний імунітет до коронавірусу, треба вакцинувати не менше 30 мільйонів,

– зазначив Комісаренко.

Він зауважив, що Україні потрібно було б завершити вакцинацію у 2021 році. Тому необхідно вакцинувати не менше, ніж 100 тисяч людей на день (а ще краще 150 – 200 тисяч осіб).

Імунізація населення проти коронавірусу почалась 24 лютого 2021 року.



Етапи вакцинації в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Вакцинації немає альтернативи

"Наші люди повинні зрозуміти, що вакцинації немає альтернативи", – зауважив академік. Щеплення, як він сказав, є єдиним заходом боротьби з поширенням вірусу.

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Комісаренко також розповів, що є приблизно 7 чи 8 платформ, на яких створюють вакцину. CoronaVac створили за класичною технологією. Попри те, що вона не є дуже сучасною, до неї повинна бути висока довіра.